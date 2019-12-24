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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму легковушка протаранила полицейский автозак

Вторник
24 декабря 2019
11:45

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


В Севастополе на улице Пожарова легковой автомобиль врезался прямо «в лоб» полицейскому автозаку.

Об этом сообщили в УМВД России по Севастополю.

По предварительным данным водитель легкового автомобиля Hyundai Accent совершая маневр, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем полиции для транспортировки заключенных на базе автомобиля «Газель».

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«Пострадавших в результате ДТП нет, оба автомобиля получили механические повреждения, пострадавших нет», - сообщили в полиции Севастополя.

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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