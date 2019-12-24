В Крыму легковушка протаранила полицейский автозак

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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24 декабря 2019
Об этом сообщили в УМВД России по Севастополю.
По предварительным данным водитель легкового автомобиля Hyundai Accent совершая маневр, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем полиции для транспортировки заключенных на базе автомобиля «Газель».
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«Пострадавших в результате ДТП нет, оба автомобиля получили механические повреждения, пострадавших нет», - сообщили в полиции Севастополя.
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