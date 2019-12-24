В Крыму легковушка протаранила полицейский автозак

В Севастополе на улице Пожарова легковой автомобиль врезался прямо «в лоб» полицейскому автозаку.

Об этом сообщили в УМВД России по Севастополю.

По предварительным данным водитель легкового автомобиля Hyundai Accent совершая маневр, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем полиции для транспортировки заключенных на базе автомобиля «Газель».

Читайте: В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку

«Пострадавших в результате ДТП нет, оба автомобиля получили механические повреждения, пострадавших нет», - сообщили в полиции Севастополя.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Пенсионер погиб на пожаре в Симферополе. Один человек погиб на пожаре, произошедшем сегодня утром в Симферополе.

Сегодня : На трассе «Симферополь - Ялта» иномарка с уснувшим водителем врезалась в электроопору. В районе Ангарского перевала водитель легкового автомобиля «Nissan Sunny» не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.

Сегодня : В Севастополе спасли собаку, провалившуюся в открытый люк. В Севастополе на улице Казачья спасли собаку, провалившуюся в открытый люк.

Вчера : Отца керченского стрелка похоронили как безродного. Отца керченского стрелка Игоря Рослякова похоронили в могиле для безродных. Его пожилая мать не стала оплачивать традиционную церемонию похорон.