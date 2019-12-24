В Крыму избрали меру пресечения начальнику полиции Армянска

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Армянск
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Декабрь 2019
24 декабря 2019
«Киевским районным судом Симферополя в удовлетворение постановления старшего следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано. Ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий удовлетворено судом. Мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана до 22 февраля 2020 года. Запрет заключается в запрете выхода за пределы жилого помещения с 20:00 до 8:00, общение со свидетелями по уголовному делу, отправка и получение почтово-телеграфной корреспонденции и использование средств связи, включая Интернет», - сообщили в пресс-службе суда.
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Как ранее сообщалось, в Армянске начальник отделения МВД России по городу обвиняется в производстве и сбыте контрафактного алкоголя. В частности, он был уличен в изготовлении, хранении и последующей продаже 210 литров суррогатного алкоголя, на общую сумму в 113 тысяч рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Житель Херсона пытался зайти в Крым в обход пунктов пропуска. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который переходил админграницу в обход установленных пунктов пропуска.
Сегодня: Власти Севастополя усиливают меры безопасности из-за прибытия поезда из России. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил 24 декабря вице-губернатору Денису Солодовникову еще раз проверить готовность железнодорожного вокзала к прибытию поезда из соседней России и усилить меры безопасности.
Сегодня: Начальник полиции Армянска обвинен в производстве суррогатного алкоголя. Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника отделения МВД России по Армянску по факту производства и сбыта суррогатного алкоголя в крупном размере.
Сегодня: В Крыму арестовали россиянина по подозрению в госизмене. Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе гражданина России, подозреваемого в государственной измене.
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