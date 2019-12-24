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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму избрали меру пресечения начальнику полиции Армянска

Вторник
24 декабря 2019
20:49

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Армянск

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Декабрь 2019
24 декабря 2019


Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения начальнику отделения МВД России по городу Армянску, обвиняемому в производстве и сбыте контрафактного алкоголя.

«Киевским районным судом Симферополя в удовлетворение постановления старшего следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано. Ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий удовлетворено судом. Мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана до 22 февраля 2020 года. Запрет заключается в запрете выхода за пределы жилого помещения с 20:00 до 8:00, общение со свидетелями по уголовному делу, отправка и получение почтово-телеграфной корреспонденции и использование средств связи, включая Интернет», - сообщили в пресс-службе суда.

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Как ранее сообщалось, в Армянске начальник отделения МВД России по городу обвиняется в производстве и сбыте контрафактного алкоголя. В частности, он был уличен в изготовлении, хранении и последующей продаже 210 литров суррогатного алкоголя, на общую сумму в 113 тысяч рублей.

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Сегодня: Власти Севастополя усиливают меры безопасности из-за прибытия поезда из России. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил 24 декабря вице-губернатору Денису Солодовникову еще раз проверить готовность железнодорожного вокзала к прибытию поезда из соседней России и усилить меры безопасности.

Сегодня: Начальник полиции Армянска обвинен в производстве суррогатного алкоголя. Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника отделения МВД России по Армянску по факту производства и сбыта суррогатного алкоголя в крупном размере.

Сегодня: В Крыму арестовали россиянина по подозрению в госизмене. Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе гражданина России, подозреваемого в государственной измене.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/24/v-krymu-izbrali-meru-presecheniya-nachalniku-politsii-armyanska-126233/

 
 

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