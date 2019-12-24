В Крыму арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, мужчина был задержан в крымской столице и этапирован в Москву для проведения следствия. Когда произошло задержание, в сообщении не уточняется.
Задержанному предъявлено обвинение в государственной измене. Лефортовский районный суд постановил заключить его под стражу.
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По информации суда, 11 декабря было принято решение о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до 16 марта 2020 года.
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