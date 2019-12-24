В Крымском федеральном университете закрывают военную кафедру

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
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Кафедру в КФУ открыли в сентябре 2017 года.
Сначала набрали курсантов для подготовки сержантов стрелковых, пулеметных и артиллерийских отделений – более 100 человек. Затем приступили к подготовке лейтенантов (48 человек). Напомним, военная кафедра позволяет получить военную специальность без службы в армии и освободить выпускников от призыва.
Завершив полный первый цикл обучения, кафедра оказалась под угрозой закрытия: по словам руководства КФУ деньги на ее содержания университету не выделяют, а содержать подразделение Минобороны РФ на свои средства учебное заведение не может.
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25 декабря состоится заседание Наблюдательного совета университета, где будет решаться судьба военной кафедры.
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Сегодня: Главгосэкспертиза одобрила проект новой охранной системы «Артека». Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на устройство комплексной системы безопасности в международном детском центре «Артек».
Вчера: Авербух рассказал, когда начнется набор детей в ледовую школу в Крыму. С января 2020 года начнется формирование списков учеников школы зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе, где дети смогут бесплатно обучаться фигурному катанию и хоккею.
Вчера: В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе. В социальных сетях распространили информацию о том, что в школе N 1 им. В. Дубинина в Керчи, якобы, зафиксированы массовые случаи заболеваемости открытой формой туберкулеза от одного из учителей.
Вчера: Силовики в Крыму устроят детям акцию «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники МВД по Крыму сообщают о проведении социальной акции «Полицейский Дед Мороз» на территории полуострова.
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