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Власть -> Детские сады, школы, ВУЗы

В Крымском федеральном университете закрывают военную кафедру

Вторник
24 декабря 2019
17:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

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Декабрь 2019
24 декабря 2019


В Крымском федеральном университете имени Вернадского закрывают военную кафедру

Кафедру в КФУ открыли в сентябре 2017 года.

Сначала набрали курсантов для подготовки сержантов стрелковых, пулеметных и артиллерийских отделений – более 100 человек. Затем приступили к подготовке лейтенантов (48 человек). Напомним, военная кафедра позволяет получить военную специальность без службы в армии и освободить выпускников от призыва.

Завершив полный первый цикл обучения, кафедра оказалась под угрозой закрытия: по словам руководства КФУ деньги на ее содержания университету не выделяют, а содержать подразделение Минобороны РФ на свои средства учебное заведение не может.

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25 декабря состоится заседание Наблюдательного совета университета, где будет решаться судьба военной кафедры.

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Вчера: В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе. В социальных сетях распространили информацию о том, что в школе N 1 им. В. Дубинина в Керчи, якобы, зафиксированы массовые случаи заболеваемости открытой формой туберкулеза от одного из учителей.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/24/v-krymskom-federalnom-universitete-zakryvajut-voennuju-kafedru-126228/

 
 

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