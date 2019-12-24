В Евпатории украли резиновое покрытие с детской площадки

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Евпатория
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Об этом сообщают в соцсетях местные жители.
Всего неизвестные похитили 2400 килограмм покрытия.
— Неприятная новость. В прошлом году коллектив жителей ТОС Исмаил—бей выиграли детскую площадку в марафоне «Чистый двор — уютный город». В этом году летом ее установили. Но этой ночью какие-то негодяи украли резиновое покрытие! Председатель ТОСа звонит утром и плачет, просит найти этих воров, — сообщил депутат евпаторийского горсовета второго созыва Эльдар Ибрагимов.
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Правоохранительные органы сейчас разбираются в ситуации.
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