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Происшествия -> Коммунальное хозяйство

В Евпатории украли резиновое покрытие с детской площадки

Вторник
24 декабря 2019
15:06

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


Прошлой ночью в Евпатории в микрорайоне Исмаил-бей украли резиновое покрытие с детской площадки.

Об этом сообщают в соцсетях местные жители.

Всего неизвестные похитили 2400 килограмм покрытия.

— Неприятная новость. В прошлом году коллектив жителей ТОС Исмаил—бей выиграли детскую площадку в марафоне «Чистый двор — уютный город». В этом году летом ее установили. Но этой ночью какие-то негодяи украли резиновое покрытие! Председатель ТОСа звонит утром и плачет, просит найти этих воров, — сообщил депутат евпаторийского горсовета второго созыва Эльдар Ибрагимов.

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Правоохранительные органы сейчас разбираются в ситуации.

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