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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Евпатории сносят крокодиловую ферму

Вторник
24 декабря 2019
10:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


Подрядчик приступил к сносу развлекательных сооружений в Евпатории.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«На муниципальной земле еще летом этого года предпринимателями были установлены развлекательные сооружения: перевернутый дом и крокодиловая ферма, - говорится в сообщении. - Из городского бюджета были выделены средства на демонтаж незаконных сооружений, после чего заключен контракт с подрядной организацией».

Отмечается, что учреждения работали без разрешительных документов. Сотрудники муниципального контроля администрации неоднократно составляли административные протоколы в отношении собственников. Также были выданы предписания с требованием устранить нарушения, но они были проигнорированы.

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По завершению демонтажа администрация обратится в суд для взыскания с собственника средств, затраченных на проведение этих работ.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/24/v-evpatorii-snosyat-krokodilovuju-fermu-126195/

 
 

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