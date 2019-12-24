В Евпатории сносят крокодиловую ферму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Евпатория
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24 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«На муниципальной земле еще летом этого года предпринимателями были установлены развлекательные сооружения: перевернутый дом и крокодиловая ферма, - говорится в сообщении. - Из городского бюджета были выделены средства на демонтаж незаконных сооружений, после чего заключен контракт с подрядной организацией».
Отмечается, что учреждения работали без разрешительных документов. Сотрудники муниципального контроля администрации неоднократно составляли административные протоколы в отношении собственников. Также были выданы предписания с требованием устранить нарушения, но они были проигнорированы.
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По завершению демонтажа администрация обратится в суд для взыскания с собственника средств, затраченных на проведение этих работ.
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