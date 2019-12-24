Ученые нашли связь между перцем чили болезнями сердца и сосудов. Рассказываем подробности

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал
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24 декабря 2019
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Люди, которые часто едят красный острый перец, реже умирают от инфаркта и инсульта, чем те, кто не ест его совсем. Это показало новое итальянское исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology.
Ученые наблюдали примерно за 23000 человек в течение восьми лет. Они сопоставляли их образ жизни, пищевые привычки и состояние здоровья. Оказалось, что у людей, которые ели красный острый перец не менее 4 раз в неделю, риск смерти от инфаркта был на 40% ниже по сравнению с людьми, которые не ели его. Смерти от инсульта в этой группе случались почти в 2 раза реже.
Ученые обратили внимание, что защитное действие перца не зависело от какого-либо типа диеты. То есть, одни люди придерживались средиземноморской диеты, а рацион других был менее здоровым, но для всех острый перец оказался связанным со снижением риска смерти.
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«Теперь, как это уже было показано в Китае и США, мы знаем, что различные растения, содержащие капсаицин, хоть и употребляются различным образом в разных частях мира, могут защищать наше здоровье», - сказала Личиа Лаковиелло (Licia Iacoviello), профессор Инсбурийского университета, соавтор исследования.
Дальше ученые планируют исследовать биохимические механизмы, благодаря которым красный острый перец полезен для организма.
В комментарии CNN диетолог Дуэйн Меллор (Duane Mellor) из Астонской медицинской школы сообщил, что это интересное исследование, но «не показывает причинной связи между красным острым перцем и пользой для здоровья». Например, он мог зависеть и от способа приготовления продуктов.
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