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Здоровье -> Медицинские советы

Ученые нашли связь между перцем чили болезнями сердца и сосудов. Рассказываем подробности

Вторник
24 декабря 2019
20:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал

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24 декабря 2019


Ученые нашли связь между перцем чили болезнями сердца и сосудов. Рассказываем подробности

© pixabay.com

Длительное наблюдение показало снижение смертности от инфаркта и инсульта среди любителей перца

Люди, которые часто едят красный острый перец, реже умирают от инфаркта и инсульта, чем те, кто не ест его совсем. Это показало новое итальянское исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology.

Ученые наблюдали примерно за 23000 человек в течение восьми лет. Они сопоставляли их образ жизни, пищевые привычки и состояние здоровья. Оказалось, что у людей, которые ели красный острый перец не менее 4 раз в неделю, риск смерти от инфаркта был на 40% ниже по сравнению с людьми, которые не ели его. Смерти от инсульта в этой группе случались почти в 2 раза реже.

Ученые обратили внимание, что защитное действие перца не зависело от какого-либо типа диеты. То есть, одни люди придерживались средиземноморской диеты, а рацион других был менее здоровым, но для всех острый перец оказался связанным со снижением риска смерти.

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«Теперь, как это уже было показано в Китае и США, мы знаем, что различные растения, содержащие капсаицин, хоть и употребляются различным образом в разных частях мира, могут защищать наше здоровье», - сказала Личиа Лаковиелло (Licia Iacoviello), профессор Инсбурийского университета, соавтор исследования.

Дальше ученые планируют исследовать биохимические механизмы, благодаря которым красный острый перец полезен для организма.

В комментарии CNN диетолог Дуэйн Меллор (Duane Mellor) из Астонской медицинской школы сообщил, что это интересное исследование, но «не показывает причинной связи между красным острым перцем и пользой для здоровья». Например, он мог зависеть и от способа приготовления продуктов.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/24/uchenye-nashli-svyaz-mezhdu-pertsem-chili-boleznyami-serdtsa-i-sosudov-rasskazyvaem-podrobnosti-125949/

 
 

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