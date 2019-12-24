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Власть -> Строительство в Крыму

Строительство Крымского моста уместили в 2-минутное видео

Вторник
24 декабря 2019
06:36

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал видео, где поместились все 4 года работы над объектом.

Посмотрев двухминутный ролик, можно вспомнить, как выглядел Керченский пролив до начала работ, как забивали сваи, монтировали опоры, как соединялись огромные части моста.

23 декабря запускают движение по железнодорожной части Крымского моста, в церемонии примет участие президент России Владимир Путин и главный символ объекта — кот Мостик. Он обрел невиданную популярность в соцсетях и теперь ему пророчат продолжение карьеры живого символа в одной из российских столиц.

Читайте: В Крыму брошено 40 федеральных строек

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Рабочие покидают площадку строительства Крымского моста. Инженеры и рабочие покидают площадку транспортного перехода через Керченский пролив после завершения строительства.

Воскресенье, 22 декабря 2019: Аксенов раздал награды судьям, которые работают в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды судьям, которые работают на территории полуострова.

Среда, 18 декабря 2019: Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.

Вторник, 17 декабря 2019: Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания поручил до конца года сформируют реестр всех объектов строительства в регионе.

 

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Строительство в Крыму

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