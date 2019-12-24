Строительство Крымского моста уместили в 2-минутное видео

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал видео, где поместились все 4 года работы над объектом.

Посмотрев двухминутный ролик, можно вспомнить, как выглядел Керченский пролив до начала работ, как забивали сваи, монтировали опоры, как соединялись огромные части моста.

23 декабря запускают движение по железнодорожной части Крымского моста, в церемонии примет участие президент России Владимир Путин и главный символ объекта — кот Мостик. Он обрел невиданную популярность в соцсетях и теперь ему пророчат продолжение карьеры живого символа в одной из российских столиц.

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Вчера : Рабочие покидают площадку строительства Крымского моста. Инженеры и рабочие покидают площадку транспортного перехода через Керченский пролив после завершения строительства.

Воскресенье, 22 декабря 2019 : Аксенов раздал награды судьям, которые работают в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды судьям, которые работают на территории полуострова.

Среда, 18 декабря 2019 : Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.

Вторник, 17 декабря 2019 : Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания поручил до конца года сформируют реестр всех объектов строительства в регионе.