Стало известно какой алкоголь чаще всего подделывают в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил врио заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы регулирования алкогольного рынка по ЮФО Осман Садретдинов.
«В последнее время сталкиваемся с тем, что подделывают как дешевый сегмент алкогольной продукции, так и достаточно дорогой. Контрольные мероприятия показывают, что количество фальсификата никак не зависит от ценового сегмента.
Многие мошенники заинтересованы в том, чтобы произвести одну бутылку элитного алкоголя и продать его за более высокую цену, чем производить огромное количество более дешевого и получить ту же прибыль», - отметил Садретдинов.
В ведомстве отмечают рост перевозки этилового спирта в Крым и производства нелегальной продукции на территории полуострова. Чаще всего, по данным Садретдинова, фальсификат продают в нестационарных объектах, которые не имеют лицензии, и в ночное время, когда продажа в легальных точках запрещена.
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«В 2019 году на территории РК и Севастополя в отношении организаций, осуществляющих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукцию, мы провели 5 плановых и 40 внеплановых проверок. Составлено более 400 дел об административных правонарушениях», - сообщил он.
В числе самых распространенных нарушений эксперт назвал занижение установленных государством минимальных цен, искажение информации при декларировании, нарушение порядка учета сведений в ЕГАИС и ГОСТа при производстве и обороте алкогольной продукции. Кроме того, часто алкоголь продают с истекшим сроком годности.
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