Штормовое предупреждение: в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер

Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона вечером и до конца суток 24 декабря, 25 и 26 декабря в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду», – уточнили в пресс-службе.

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По данным синоптиков, сегодня на полуострове температура воздуха составила 10-15 градусов выше нуля.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 15, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

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Воскресенье, 22 декабря 2019 : Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие двое суток в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Воскресенье, 22 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 9 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 56 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 14 м/с.