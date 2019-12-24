Севастопольские таможенники с начала года наложили штрафов на пять млн рублей

Севастопольские таможенники за 11 месяцев текущего года наложили штрафы и конфисковали товары на 5 млн рублей.

Об этом сообщила и.о. начальника Севастопольской таможни Виктория Кобец.

«За 11 месяцев 2019 года в доходную часть федерального бюджета перечислено таможенных и иных платежей в сумме более 230 млн рублей, выявлено 169 нарушений таможенных правил, сумма наложенных штрафов и стоимость конфискованных товаров составили 5 млн рублей. По итогам 2019 года прогнозируется выполнение всех показателей», - цитирует Кобец пресс-служба ведомства.

По ее словам, прошедший год можно назвать знаковым для таможенных органов. Сделан очередной шаг в реформировании таможенной системы, главная цель которого – перевод всех операций в безбумажную среду. «Севастопольская таможня с 1 июля заработала в штатном режиме в составе Южного таможенного управления, а в октябре приобрела статус таможни фактического контроля. Изменение статуса таможни позволит снизить логистические и транспортные издержки для бизнеса, а также сократить время таможенных операций», - отметила она.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Крымской таможни с начала года конфисковали товары на 16 млн рублей. Кроме того, федеральный бюджет получил 902 млн рублей таможенных платежей.

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