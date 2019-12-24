Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Севастополец получил 200 часов обязательных работ за браконьерство

Вторник
24 декабря 2019
10:12

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


Суд приговорил 24-летнего жителя Севастополя к обязательным работам за незаконный вылов особо ценных видов рыб в акватории Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

«Гражданин РФ 1995 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Подсудимому назначено наказание в виде двухсот часов обязательных работ», – говорится в сообщении.

Читайте: Глава полиции Армянска задержан за махинации с поддельным алкоголем

Пограничники задержали злоумышленника с поличным в районе поселка Орловка в декабре прошлого года. У нарушителя было обнаружено порядка 100 килограммов рыбы, среди которой присутствовали краснокнижные белуга и каменный краб, а также кефаль, на добычу которой в тот период времени действовало временное ограничение.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Севастопольские таможенники с начала года наложили штрафов на пять млн рублей. Севастопольские таможенники за 11 месяцев текущего года наложили штрафы и конфисковали товары на 5 млн рублей.

Сегодня: В Евпатории сносят крокодиловую ферму. Подрядчик приступил к сносу развлекательных сооружений в Евпатории.

Сегодня: В Крыму вытащили бомбу из-под отеля «Украина». Авиабомбу, обнаруженную накануне в центре Севастополя в ходе ремонтных работ, удалось транспортировать к месту уничтожения.

Вчера: Украинская прокуратура обещает уголовные дела пассажирам поездов в Крым. В прокуратуре Автономной Республики Крым не исключают возбуждения административных и уголовных дел в отношении граждан, прибывающих на полуостров по железной дороге через Крымский мост.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/24/sevastopolets-poluchil-200-chasov-obyazatelnyh-rabot-za-brakonerstvo-126160/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Россия согласилась выплатить Украине деньги по решению Стокгольмского арбитража

Россия согласилась выплатить Украине деньги по решению Стокгольмского арбитража

Три четверти вызовов на экстренный номер «112» в Крыму оказались случайными

Три четверти вызовов на экстренный номер «112» в Крыму оказались случайными

Налоговики Крыма отправятся в рейды по новогодним корпоративам

Налоговики Крыма отправятся в рейды по новогодним корпоративам

Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности

Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.