Севастополец получил 200 часов обязательных работ за браконьерство

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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24 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму.
«Гражданин РФ 1995 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Подсудимому назначено наказание в виде двухсот часов обязательных работ», – говорится в сообщении.
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Пограничники задержали злоумышленника с поличным в районе поселка Орловка в декабре прошлого года. У нарушителя было обнаружено порядка 100 килограммов рыбы, среди которой присутствовали краснокнижные белуга и каменный краб, а также кефаль, на добычу которой в тот период времени действовало временное ограничение.
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