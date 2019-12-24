Севастополец получил 200 часов обязательных работ за браконьерство

Суд приговорил 24-летнего жителя Севастополя к обязательным работам за незаконный вылов особо ценных видов рыб в акватории Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

«Гражданин РФ 1995 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Подсудимому назначено наказание в виде двухсот часов обязательных работ», – говорится в сообщении.

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Пограничники задержали злоумышленника с поличным в районе поселка Орловка в декабре прошлого года. У нарушителя было обнаружено порядка 100 килограммов рыбы, среди которой присутствовали краснокнижные белуга и каменный краб, а также кефаль, на добычу которой в тот период времени действовало временное ограничение.

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