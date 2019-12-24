Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 декабря

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 15, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 24 декабря.

В Симферополе утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 88 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 13, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Ялте утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 95 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 89 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Феодосии утром ясная и солнечная погода, в течение дня и вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 81 процентов. Ветер юго-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 77 процентов. Ветер восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 11, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Евпатории утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 83 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 83 процентов. Ветер восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 15, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 85 процентов. Ветер юго-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в бухте Ласпи - 11, в Евпатории - 11, в Керчи - 8, в Массандре - 11, в Николаевке - 10, в Новом Свете - 9, в Севастополе - 11, в Судаке - 9, в Феодосии - 10, в Черноморском - 9, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 8, в Сочи - 13, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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