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Власть -> Власть по-крымски

Правительство Крыма не забыло поощрить себя по итогам года

Вторник
24 декабря 2019
14:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

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24 декабря 2019


Правительство Крыма не забыло поощрить себя по итогам года

© Крым.Реалии

Правительство Крыма не забыло себя поощрить по итогам года: по этому поводу выпущено два документа.

Постановление Совмина №758 является полусекретным – приложение к нему, где указаны суммы поощрений (единовременной премии) главе республики, председателю правительства и его заместителям носит гриф «для служебного пользования» и не публикуется.

Суммы премий другим чиновникам назначат их начальники, «исходя из результатов оценки их участия по достижению показателей для оценки эффективности деятельности, осуществленной непосредственно исполнительным органом государственной власти Республики Крым, Аппаратом Совета министров Республики Крым».

Отдельным распоряжением №1658-р вознаграждение в сумме 122 млн 799 тыс руб распределяется между ведомствами. Это приложение не составляет тайну и выложено на сайте правительства.

Оказалось, что в уходящем году лучше всех работал сам Совмин. Его сотрудникам положили «под елочку» 20 млн 954 тыс руб.

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Среди «передовиков» названо минсоцзащиты (7,3 млн), не забыл себя минфин – 7 млн. Минимущества и минстрой заслужили по 5 млн, минобразования и минздрав – по 4 с лишним миллиона. Еще раз уточним: это премии не медсестрам и штукатурам, а отчитывающимся за их работу чиновникам.

Комитет по противодействию коррупции заработал только 617 тыс руб премии, комитет по охране памятников и того хуже – 402 тыс.

«Новый День» уже отмечал, что Постоянное представительство РК при президенте РФ живет на широкую ногу. И при распределении премии его сотрудников не обидели, выделив поощрение в сумме 1 млн 867 тыс руб.

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Сегодня: Чиновники Алушты закупают горы запчастей для авто с годовым пробегом. Администрация Алушты в мае 2019 года была готова закупить запасные части для своих служебных автомобилей на 800 тыс руб, но конкурс на их поставку не состоялся. К ноябрю эта сумма выросла до 1 млн 74 тыс руб.

Вчера: Бывший крымский премьер рассказал, что будет с Крымом в случае его возвращения Украине. Экс-глава правительства Крыма Сергей Куницын рассказал об упущенном в 2014 году шансе сохранить Крым в составе Украины и о том, что должен делать Киев для возвращения и реинтеграции полуострова.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/24/pravitelstvo-kryma-ne-zabylo-pooshrit-sebya-po-itogam-goda-126193/

 
 

Власть по-крымски

Правительство Крыма не забыло поощрить себя по итогам года

Правительство Крыма не забыло поощрить себя по итогам года

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