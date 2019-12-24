Пенсионер погиб на пожаре в Симферополе

Один человек погиб на пожаре, произошедшем сегодня утром в Симферополе.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

«Сообщение о возгорании поступило в 5.29, пожар ликвидировали до приезда подразделений главного управления МЧС по Республике Крым. По факту было задымление в однокомнатной квартире. Площадь пожара составила два квадратных метра. Есть погибший», - сообщили в МЧС.

По данным Крыминформа, пожар произошел в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Киевской. В результате происшествия погиб мужчина 1937 года рождения.

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Ранее власти Крыма отметили увеличение числа погибших на пожарах в этом году. По данным на середину ноября от огня погибли 57 человек, но при этом было зафиксировано снижение количества самих пожаров.

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