Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Начальник полиции Армянска обвинен в производстве суррогатного алкоголя

Вторник
24 декабря 2019
14:51

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Армянск

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


Начальник полиции Армянска обвинен в производстве суррогатного алкоголя

© МВД Крыма

Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника отделения МВД России по Армянску по факту производства и сбыта суррогатного алкоголя в крупном размере.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, сейчас следствие готовится выйти в суд для избрания подозреваемому меры пресечения

«Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что начальник отделения МВД России по городу Армянску на территории домовладения изготовил, хранил, а позже сбыл покупателю 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции на общую сумму 113 тысяч рублей, что составляет крупный размер», - сказала она.

Факт преступной деятельности выявили сотрудники службы собственной безопасности МВД России по Крыму, республиканского пограничного управления и управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Задержание подозреваемого проводилось при силовой поддержке спецподразделений.

«В ходе осмотра помещения следователями были обнаружены приспособления для производства, розлива и хранения опасной жидкости. Согласно заключению эксперта, реализованная подозреваемым продукция содержит токсичные примеси, которые представляют угрозу для жизни и здоровья потребителей», – уточнила официальный представитель ГУ СКР по Крыму и Севастополю.

Читайте: С подрядчика, который ремонтировал набережную в Евпатории, хотят взыскать полмиллиарда

Дело против подозреваемого возбуждено и расследуется главным следственным управлением СК РФ по РК и Севастополю Республике Крым и городу Севастополю, ему предъявлено обвинение в производстве и хранении в целях сбыта, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также в производстве, закупке, хранении и розничной продаже этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

По данным сайта МВД по Крыму, сейчас отделением по Армянску руководит подполковник полиции Игорь Домрачев.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму арестовали россиянина по подозрению в госизмене. Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе гражданина России, подозреваемого в государственной измене.

Сегодня: Госавтоинспекция Крыма проверит водителей на трезвость. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, Госавтоинспекция Республики Крым в период с 27 по 29 декабря 2019 года проведет оперативно-профилактическое мероприятие, под условным названием «Нетрезвый водитель».

Сегодня: Стало известно какой алкоголь чаще всего подделывают в Крыму. Элитный алкоголь в Крыму подделывают так же часто, как и дешевую спиртосодержащую продукцию.

Сегодня: Севастопольские таможенники с начала года наложили штрафов на пять млн рублей. Севастопольские таможенники за 11 месяцев текущего года наложили штрафы и конфисковали товары на 5 млн рублей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/24/nachalnik-politsii-armyanska-obvinen-v-proizvodstve-surrogatnogo-alkogolya-126207/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Начальник полиции Армянска обвинен в производстве суррогатного алкоголя

Начальник полиции Армянска обвинен в производстве суррогатного алкоголя

Стало известно какой алкоголь чаще всего подделывают в Крыму

Стало известно какой алкоголь чаще всего подделывают в Крыму

Россия согласилась выплатить Украине деньги по решению Стокгольмского арбитража

Россия согласилась выплатить Украине деньги по решению Стокгольмского арбитража

Три четверти вызовов на экстренный номер «112» в Крыму оказались случайными

Три четверти вызовов на экстренный номер «112» в Крыму оказались случайными

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.