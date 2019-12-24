Начальник полиции Армянска обвинен в производстве суррогатного алкоголя

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Армянск
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Декабрь 2019
24 декабря 2019
© МВД Крыма
Как сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, сейчас следствие готовится выйти в суд для избрания подозреваемому меры пресечения
«Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что начальник отделения МВД России по городу Армянску на территории домовладения изготовил, хранил, а позже сбыл покупателю 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции на общую сумму 113 тысяч рублей, что составляет крупный размер», - сказала она.
Факт преступной деятельности выявили сотрудники службы собственной безопасности МВД России по Крыму, республиканского пограничного управления и управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Задержание подозреваемого проводилось при силовой поддержке спецподразделений.
«В ходе осмотра помещения следователями были обнаружены приспособления для производства, розлива и хранения опасной жидкости. Согласно заключению эксперта, реализованная подозреваемым продукция содержит токсичные примеси, которые представляют угрозу для жизни и здоровья потребителей», – уточнила официальный представитель ГУ СКР по Крыму и Севастополю.
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Дело против подозреваемого возбуждено и расследуется главным следственным управлением СК РФ по РК и Севастополю Республике Крым и городу Севастополю, ему предъявлено обвинение в производстве и хранении в целях сбыта, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также в производстве, закупке, хранении и розничной продаже этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере.
В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
По данным сайта МВД по Крыму, сейчас отделением по Армянску руководит подполковник полиции Игорь Домрачев.
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