На трассе «Симферополь - Ялта» иномарка с уснувшим водителем врезалась в электроопору

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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24 декабря 2019
Помощь в ликвидации последствий ДТП на трассе «Симферополь-Ялта» оказали огнеборцы пожарной части 121 ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
— По прибытии к месту происшествия сотрудники МЧС Республики Крым выяснили, что в районе Ангарского перевала водитель легкового автомобиля «Nissan Sunny» не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате ДТП мужчина оказался зажат в автомобиле, требовалась деблокация пострадавшего. Наши специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя и передали его сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение, — рассказали в МЧС.
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Огнеборцы пожарной части 121 предприняли комплекс мер по пожарной безопасности на месте происшествия.
По предварительной информации, водитель уснул за рулем, выехал за пределы проезжей части, где и допустил столкновение со столбом.
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