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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На трассе «Симферополь - Ялта» иномарка с уснувшим водителем врезалась в электроопору

Вторник
24 декабря 2019
10:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


В районе Ангарского перевала водитель легкового автомобиля «Nissan Sunny» не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.

Помощь в ликвидации последствий ДТП на трассе «Симферополь-Ялта» оказали огнеборцы пожарной части 121 ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

— По прибытии к месту происшествия сотрудники МЧС Республики Крым выяснили, что в районе Ангарского перевала водитель легкового автомобиля «Nissan Sunny» не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате ДТП мужчина оказался зажат в автомобиле, требовалась деблокация пострадавшего. Наши специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя и передали его сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение, — рассказали в МЧС.

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Огнеборцы пожарной части 121 предприняли комплекс мер по пожарной безопасности на месте происшествия.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем, выехал за пределы проезжей части, где и допустил столкновение со столбом.

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