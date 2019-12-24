Курортный сезон 2020 года Ялта встретит с новой иллюминацией.

Об этом сообщил глава администрации города Иван Имгрунт.

— К началу курортного сезона иллюминация в городе будет добавлена. Муниципальные власти продолжат заниматься благоустройством Ялты, в том числе созданием комфортных условий на дворовых территориях и ремонтом многоквартирных домов, набережной, реконструкцией скверов и парков, — сообщил Иван Имгрунт.

В то же время Иван Имгрунт подчеркнул, что «пока не будут созданы условия для комфортного проживания, хорошего настроения одной иллюминацией не поднимешь». В связи с этим глава администрации выразил уверенность, что «работы должны проводиться в комплексе».

— Субботники мы будем продолжать, а в Правила благоустройства внесем положения, позволяющие нам договариваться со всеми хозяйствующими субъектами, чтобы они делали планировку и содержали в чистоте территории вокруг своих объектов, — рассказал он.

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Иван Имгрунт также напомнил, что Главой Республики Крым принято решение добавить 100 единиц в штат ялтинских дворников, еще 100 единиц будет добавлено собственными силами муниципалитета. При этом глава администрации пообещал, что в преддверии Нового года обязательно встретится с ними, чтобы поздравить с праздниками.

— Мы будем находить варианты повышения им заработной платы, нам надо повышать качество их работы. Кроме субботников, которые, по сути, являются аварийным решением вопроса поддержания чистоты, мы введем системную работу по сохранению надлежащего санитарного состояния.

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