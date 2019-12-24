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Власть -> Армия и флот

Корабль Черноморского флота России останется на Новый год в Средиземном море

Вторник
24 декабря 2019
13:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
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Декабрь 2019
24 декабря 2019


Экипаж фрегата Черноморского флота России «Адмирал Эссен» отправили в Средиземное море на учения, там российские моряки встретят Новый год.

Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» встретит Новый год в Средиземном море. В настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы», – говорится в сообщении.

Переход фрегата из Севастополя в Средиземное море является плановым.

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«Совершая переход морем, корабль выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море. Планируется, что уже сегодня к концу дня фрегат войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне», – добавили в пресс-службе флота.

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