Корабль Черноморского флота России останется на Новый год в Средиземном море

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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24 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба флота.
«Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» встретит Новый год в Средиземном море. В настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы», – говорится в сообщении.
Переход фрегата из Севастополя в Средиземное море является плановым.
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«Совершая переход морем, корабль выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море. Планируется, что уже сегодня к концу дня фрегат войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне», – добавили в пресс-службе флота.
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