Кабмин Украины упростил правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019
© Крым.реалии
Об этом в Facebook сообщил начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Сергей Мокренюк.
«Вместе с коллегами разработали изменения для перемещения детей из временно оккупированного Крыма через КПВВ. И сегодня их утвердило правительство», – написал Мокренюк.
Так, согласно принятым изменениям, теперь ребенок до 16 лет сможет въехать в Крым в сопровождении того лица, с которым он выезжал из Крыма. Для въезда в Крым достаточно присутствия одного из родителей и уже нет необходимости в нотариально заверенном согласии второго родителя.
Читайте: В Крыму решили не менять главу министерства курортов
Дети в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории Украины (колледжи, техникумы, ПТУ), смогут пересекать КПВВ самостоятельно, без сопровождения родителей или законных представителей. Работники Госпогранслужбы Украины на КПВВ будут проверять факт обучения ребенка в Единой государственной электронной базе по вопросам образования и предоставлять такому ребенку разрешение на выезд из Крыма на основании его паспорта.
Изменения вступают в силу через 30 дней.
На правительственном портале Украины решение Кабмина пока не опубликовано.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Аксенов назвал три главные проблемы Крыма. Глава Республики Крым Сергей Аксенов на итоговой годовой пресс-конференции, отвечая на вопрос шеф-редактора радио «Спутник в Крыму» Ирины Мульд, назвал три главных проблемы полуострова.
Сегодня: Правительство Крыма не забыло поощрить себя по итогам года. Правительство Крыма не забыло себя поощрить по итогам года: по этому поводу выпущено два документа.
Сегодня: Чиновники Алушты закупают горы запчастей для авто с годовым пробегом. Администрация Алушты в мае 2019 года была готова закупить запасные части для своих служебных автомобилей на 800 тыс руб, но конкурс на их поставку не состоялся. К ноябрю эта сумма выросла до 1 млн 74 тыс руб.
Вчера: Бывший крымский премьер рассказал, что будет с Крымом в случае его возвращения Украине. Экс-глава правительства Крыма Сергей Куницын рассказал об упущенном в 2014 году шансе сохранить Крым в составе Украины и о том, что должен делать Киев для возвращения и реинтеграции полуострова.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/24/kabmin-ukrainy-uprostil-pravila-peresecheniya-admingranitsy-kryma-s-hersonskoi-oblastju-126226/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
21:21 Кабмин Украины упростил правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью
20:51 В центре Севастополя нашли еще одну бомбу
20:49 В Крыму избрали меру пресечения начальнику полиции Армянска
20:46 Аксенов назвал три главные проблемы Крыма
19:53 Житель Херсона пытался зайти в Крым в обход пунктов пропуска
18:21 Власти Севастополя усиливают меры безопасности из-за прибытия поезда из России
18:14 В России анонсируют старт продажи круизов в Абхазию через Севастополь
17:48 Водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре» в Симферополе