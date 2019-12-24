Кабмин Украины упростил правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью

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Кабинет министров Украины упростил порядок въезда в Крым и выезда из него для детей до 16 лет.

Об этом в Facebook сообщил начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Сергей Мокренюк.

«Вместе с коллегами разработали изменения для перемещения детей из временно оккупированного Крыма через КПВВ. И сегодня их утвердило правительство», – написал Мокренюк.

Так, согласно принятым изменениям, теперь ребенок до 16 лет сможет въехать в Крым в сопровождении того лица, с которым он выезжал из Крыма. Для въезда в Крым достаточно присутствия одного из родителей и уже нет необходимости в нотариально заверенном согласии второго родителя.

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Дети в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории Украины (колледжи, техникумы, ПТУ), смогут пересекать КПВВ самостоятельно, без сопровождения родителей или законных представителей. Работники Госпогранслужбы Украины на КПВВ будут проверять факт обучения ребенка в Единой государственной электронной базе по вопросам образования и предоставлять такому ребенку разрешение на выезд из Крыма на основании его паспорта.

Изменения вступают в силу через 30 дней.

На правительственном портале Украины решение Кабмина пока не опубликовано.

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