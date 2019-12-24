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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Госавтоинспекция Крыма проверит водителей на трезвость

Вторник
24 декабря 2019
13:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Декабрь 2019
24 декабря 2019


В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, Госавтоинспекция Республики Крым в период с 27 по 29 декабря 2019 года проведет оперативно-профилактическое мероприятие, под условным названием «Нетрезвый водитель».

При проведении рейдов инспекторы ДПС наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Сотрудники ГИБДД в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т. д.) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Управление ГИБДД МВД по Республике Крым напоминает всем водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК Российской Федерации. Санкция данной статьи содержит такое наказание, как лишение свободы.

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В случае если вы стали свидетелем управления водителем в состоянии опьянения – сообщите указанную информацию по телефону 102 или телефону дежурной части УГИБДД МВД по Республике Крым: (3652) 668-700. Конфиденциальность гарантируется.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/24/gosavtoinspektsiya-kryma-proverit-voditelei-na-trezvost-126184/

 
 

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