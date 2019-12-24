Главгосэкспертиза одобрила проект новой охранной системы «Артека»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019
По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения, сообщила сегодня пресс-служба Главгосэкспертизы.
«Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство в «Артеке» комплекса инженерно-технических средств охраны периметра. Лагерь будет оборудован системой обнаружения и предупреждения попыток несанкционированного проникновения на территорию», – уточнили в пресс-службе.
Читайте: Крымский подросток украл детскую коляску в симферопольской поликлинике
Также проектные решения включают работы по благоустройству территории, в том числе восстановление асфальтобетонного покрытия проездов, нанесение дорожной разметки, озеленение склонов и высадку газонов.
Модернизация МДЦ проходит в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Авербух рассказал, когда начнется набор детей в ледовую школу в Крыму. С января 2020 года начнется формирование списков учеников школы зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе, где дети смогут бесплатно обучаться фигурному катанию и хоккею.
Вчера: В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе. В социальных сетях распространили информацию о том, что в школе N 1 им. В. Дубинина в Керчи, якобы, зафиксированы массовые случаи заболеваемости открытой формой туберкулеза от одного из учителей.
Вчера: Силовики в Крыму устроят детям акцию «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники МВД по Крыму сообщают о проведении социальной акции «Полицейский Дед Мороз» на территории полуострова.
Вчера: Военные в Севастополе провели для детей игру «Щит и меч». Российские военные в Севастополе провели военно-тактической игру «Щит и меч», в которой состязались участники детского военного движения «Юнармия» и представители детского центра «Артек».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/24/glavgosekspertiza-odobrila-proekt-novoi-ohrannoi-sistemy-arteka-126174/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
11:28 Главгосэкспертиза одобрила проект новой охранной системы «Артека»
10:57 Севастопольские таможенники с начала года наложили штрафов на пять млн рублей
10:37 На трассе «Симферополь - Ялта» иномарка с уснувшим водителем врезалась в электроопору
10:32 В Евпатории сносят крокодиловую ферму
10:12 Севастополец получил 200 часов обязательных работ за браконьерство
09:46 В Крыму предупреждают о возможном росте тарифов на электричество для населения
09:24 Власти Симферополя рассказали, сколько домов и детсадов не отапливаются
09:02 Курортный сезон 2020 года Ялта встретит с новой иллюминацией