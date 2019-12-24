Главгосэкспертиза одобрила проект новой охранной системы «Артека»

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на устройство комплексной системы безопасности в международном детском центре «Артек».

По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения, сообщила сегодня пресс-служба Главгосэкспертизы.

«Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство в «Артеке» комплекса инженерно-технических средств охраны периметра. Лагерь будет оборудован системой обнаружения и предупреждения попыток несанкционированного проникновения на территорию», – уточнили в пресс-службе.

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Также проектные решения включают работы по благоустройству территории, в том числе восстановление асфальтобетонного покрытия проездов, нанесение дорожной разметки, озеленение склонов и высадку газонов.

Модернизация МДЦ проходит в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

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