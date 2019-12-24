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Власть -> Власть по-крымски

Чиновники Алушты закупают горы запчастей для авто с годовым пробегом

Вторник
24 декабря 2019
07:07

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

Регионы Крыма: Алушта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
24 декабря 2019


Администрация Алушты в мае 2019 года была готова закупить запасные части для своих служебных автомобилей на 800 тыс руб, но конкурс на их поставку не состоялся. К ноябрю эта сумма выросла до 1 млн 74 тыс руб.

Судя по конкурсной документации, ремонта требуют 16 автомобилей разного возраста и марок. Среди них – четыре авто Нyunday Solaris 2018 годы выпуска. За прошедший год эти Solaris пробежали от 14 до 35 тыс км и поизносились так, что некоторые их элементы требуется заменить.

О вышедших из строя за год эксплуатации таких мелочах как свечи, бачок омывателя или бензонасос не стоит и упоминать. Но замены, как следует из техзадания, уже требуют капоты, крышки багажника, лобовое и заднее стекла. Утрачены некоторые фары и подкрылки, пружины амортизаторов, стеклоподъемник и зеркало заднего вида, нужны КПП и двигатель – оба в сборе. Всего 135 штук запчастей.

Очень похожий реестр из 135 пунктов (коробка, двигатель, стекла лобовое и заднее, капот, багажник, две фары…) составлен и для единственной Toyota Camri, которую горадминистрация эксплуатирует с 2015 года.

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Интересно, что годовалая ЛАДА 213100 (НИВА Урбан) с пробегом 18 тыс оказалась прочнее: список ее запчастей составил только 133 пункта.

Реестр потребности старенькой «Волги» ГАЗ-3110 состоит из 136 строк – нужна замена генератора, стартера, аккумулятора…

По окончании конкурса выяснилось, что начальная цена была завышена вдвое. Победитель готов поставить необходимые запчасти за 512 тыс руб.

Для справки: в прошлом году на закупку запчастей для 15 автомобилей, горадминистрация Алушты потратила 760 тыс руб. Среди них были те же Волга и Toyota, и для них тоже покупали КПП и двигатель.

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