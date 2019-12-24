Часть Симферополя и пригорода на сутки останется без воды

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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24 декабря 2019
Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Как уточнили в пресс-службе предприятия, ограничение вызвано аварийно-восстановительными работами в селе Приятное Свидание Бахчисарайского района.
С 8:00 24 декабря до 8:00 25 декабря водоснабжение будет отсутствовать в микрорайонах Новромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Украинка, Верхняя Украинка, Юго-Западная промзона, Жигулина роща, Москольцо, Железнодорожный вокзал, Старый город. Ограничение также коснется районов улиц Кечкеметская, Лизы Чайкиной, Стрелковая, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторная, Павленко, Александра Невского, Калинина, Киевская, Толстого, Дзюбанова.
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Кроме того, воды не будет в селах Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Партизанское, Тополи, Приятное Свидание, Левадки, Новониколаевка, Трудолюбовка, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное, Грэсовский, а также на территории ряда садовых товариществ.
Жителям районов улиц Героев Сталинграда, 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко и Батурина вода будет подаваться по графику – с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.
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