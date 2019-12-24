Аксенов уже обещает поезда-экспрессы в Ялту

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов высоко оценил вероятность строительства прямого железнодорожного пути из Керчи в Симферополь.

Об этом руководитель региона заявил журналистам на пресс-конференции.

«Обсуждается вопрос и, возможно, будет решение о прямой (железнодорожной - ред.) линии Симферополь - Керчь. Скорее всего, это решение будет принято. Обсуждаются разные варианты, в том числе концессия. Построить можно, нет сомнений. Сейчас считают экономические параметры», - сказал глава РК.

По словам Аксенова, в начале следующего года по этому вопросу планируется провести рабочее совещание.

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Он также отметил, что на данный момент прорабатываются варианты запуска железнодорожных экспрессов из Симферополя в Севастополь и Евпаторию.

«Изучается возможность запуска экспресса в Ялту. Не готов сказать, там рельеф очень сложный. Мы один раз обсудим, поймем, сколько средств на это необходимо, насколько это вообще целесообразно», - добавил Аксенов.

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