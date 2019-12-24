Аксенов раскритиковал ремонт улицы Александра Невского в Симферополе

Капитальный ремонт дорожного покрытия на улице Александра Невского в центре Симферополя не будет полностью оплачен, пока подрядчик не устранит допущенные нарушения.

Соответствующее поручение дал глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании Совета министров РК во вторник.

По словам главы республики, укладка верхнего слоя асфальта на объекте выполнена некачественно.

«Я в воскресенье там проехал – просто «стиральная доска». Принимать эти работы нельзя. Это не ремонт новой дороги. Расчет за эти работы не проводить. Объект не сдан в полном объеме. Определяйтесь с заказчиком, что делать, но эти работы не оплачивать. Сделайте нормально дорогу. По-другому этот объект принят не будет», – обратился Аксенов к министру транспорта Крыма Сергею Карпову.

Как пояснил руководитель Минтранса, причинами дефектов верхнего слоя асфальта на Александра Невского стал неверный выбор асфальтобетонной смеси, а также недочеты при составлении проектно-сметной документации.

«Документация не имела требований по достижению ровности поверхности с учетом большого количества люков, находящихся на проезжей части. В ходе реализации подрядчик и технадзор пытались эту ситуацию нивелировать. По основанию удалось выйти выравнивающими слоями. Когда вышли на верха, уже пошли разброд и шатания», – констатировал Карпов.

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По словам министра, на данный момент разрабатываются соответствующие «управленческие решения».

«В ближайшие день-два они будут нами сформулированы и озвучены. Верхний слой асфальтобетона остается в стадии приемки, это неоплаченные работы. Мы доведем до конца технические рекомендации в этой части», – заверил он.

Капитальный ремонт улицы Александра Невского в Симферополе стартовал в середине августа. К концу ноября подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальтобетона.

Ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко заявляла, что у специалистов нет претензий к качеству выполняемого капремонта объекта.

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