Аксенов не услышал «тыдын-тыдын» во время поездки на поезде

Глава Крыма Сергей Аксенов поделился впечатлениями от поездки на поезде по Крымскому мосту.

Больше всего ему запомнилось отсутствие привычной романтики стука колес, рассказал Аксенов сегодня в ходе итоговой пресс-конференции.

«У нас сейчас швов нет, стука колес нет. Я вчера проехал: швов нет, то есть вот этого «тыдын-тыдын» – родного звука нет. Все так едут и говорят, что в поезде проснулись и не поняли, где находимся, потому что ничего не дребезжит, не скачет», – подчеркнул глава республики.

Аксенов также признался журналистам, что пока не готов путешествовать по России на поезде из-за больших временных затрат в пути. «Рекомендую всем ездить. Сам пока не поеду – очень долго будете меня ждать потом, – сказал глава Крыма. – Я все понимаю, но я столько лежать не смогу на полке. Пока авиация дает возможности, надо пользоваться авиацией. У меня такой возможности чисто по временному фактору нет. Может быть и надо, но потратить отпуск, чтобы проехать (в поезде)… Если в Санкт-Петербург туда 43 часа и 43 часа назад, допустим, то как раз отпуск и закончится».

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