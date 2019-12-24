Аксенов назвал три главные проблемы Крыма

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов на итоговой годовой пресс-конференции, отвечая на вопрос шеф-редактора радио «Спутник в Крыму» Ирины Мульд, назвал три главных проблемы полуострова.

«Основные проблемы - это низкие доходы граждан, высокие цены на продовольствие и лекарственные препараты и здравоохранение. Это три проблемы, в первую очередь», - считает Сергей Аксенов.

Кроме того, он перечислил задачи, которые необходимо решить в первую очередь.

«С запуском железнодорожного сообщения к лету станет ясно, удастся ли снизить цены. В рамках национальных проектов имеем целевой показатель: сейчас у нас 17% граждан с низким доходом, к 2024 году мы должны снизить этот показатель до 8%. Кроме того, среди наших задач - обучение и помощь предпринимателям, создание комфортной бизнес среды», - подчеркнул Сергей Аксенов.

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