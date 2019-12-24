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Власть -> Ялтинский зоопарк и парк Тайган

Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова «чисто проукраинским персонажем»

Вторник
24 декабря 2019
16:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
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Декабрь 2019
24 декабря 2019


Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова «чисто проукраинским персонажем»

© Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков – «чисто проукраинский персонаж».

Об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе 24 декабря.

Аксенов заявил, что Зубков «не хочет устранять все проблемы, которые существуют вокруг его парков, создавая вокруг только скандал».

«Считаю, что это чисто проукраинский персонаж, я почитал его блоги... там нет ничего российского вообще. Ему нужен хайп, простой скандал. Скандал – лучшая реклама. Вместо того, чтобы просто взять и прочиповать этих животных, избежать нелегальной продажи животных. Зубков проигрывает все суды. Сотрудники ветеринарии действуют согласно законодательству. Мне кажется, Украина ему ближе, как государство, но пусть исполняет законные требования», – сказал Аксенов.

Читайте: На землю под парком львов «Тайган» с нового года смогут претендовать другие арендаторы

Олег Зубков пока не комментировал данные высказывания Аксенова.

При этом ранее бизнесмен назвал «враньем» информацию Аксенова о претензиях со стороны налоговой службы к ялтинскому зоопарку «Сказка».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков начал процедуру ликвидации статуса природоохранных заповедников.

Вчера: Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган». Белогорский районный суд принял еще одно решение о приостановке на 30 суток деятельности парка львов «Тайган» крымского предпринимателя Олега Зубкова.

Вторник, 17 декабря 2019: Ялтинский суд оставил в силе решение оштрафовать Зубкова. Ялтинский городской суд оставил в силе постановление о вынесении штрафа крымскому бизнесмену Олегу Зубкову.

Воскресенье, 15 декабря 2019: Зубков рассказал, что будет с медведями из «Тайгана». Владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что медведей, которых он не в состоянии прокормить, готовы забрать зоопарки Голландии.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/24/aksenov-nazval-krymskogo-biznesmena-zubkova-chisto-proukrainskim-personazhem-126224/

 
 

Ялтинский зоопарк и парк Тайган

Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова «чисто проукраинским персонажем»

Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова «чисто проукраинским персонажем»

Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму

Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму

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