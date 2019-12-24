Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова «чисто проукраинским персонажем»

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Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков – «чисто проукраинский персонаж».

Об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе 24 декабря.

Аксенов заявил, что Зубков «не хочет устранять все проблемы, которые существуют вокруг его парков, создавая вокруг только скандал».

«Считаю, что это чисто проукраинский персонаж, я почитал его блоги... там нет ничего российского вообще. Ему нужен хайп, простой скандал. Скандал – лучшая реклама. Вместо того, чтобы просто взять и прочиповать этих животных, избежать нелегальной продажи животных. Зубков проигрывает все суды. Сотрудники ветеринарии действуют согласно законодательству. Мне кажется, Украина ему ближе, как государство, но пусть исполняет законные требования», – сказал Аксенов.

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Олег Зубков пока не комментировал данные высказывания Аксенова.

При этом ранее бизнесмен назвал «враньем» информацию Аксенова о претензиях со стороны налоговой службы к ялтинскому зоопарку «Сказка».

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Вчера : Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган». Белогорский районный суд принял еще одно решение о приостановке на 30 суток деятельности парка львов «Тайган» крымского предпринимателя Олега Зубкова.

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