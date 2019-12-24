Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова «чисто проукраинским персонажем»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе 24 декабря.
Аксенов заявил, что Зубков «не хочет устранять все проблемы, которые существуют вокруг его парков, создавая вокруг только скандал».
«Считаю, что это чисто проукраинский персонаж, я почитал его блоги... там нет ничего российского вообще. Ему нужен хайп, простой скандал. Скандал – лучшая реклама. Вместо того, чтобы просто взять и прочиповать этих животных, избежать нелегальной продажи животных. Зубков проигрывает все суды. Сотрудники ветеринарии действуют согласно законодательству. Мне кажется, Украина ему ближе, как государство, но пусть исполняет законные требования», – сказал Аксенов.
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Олег Зубков пока не комментировал данные высказывания Аксенова.
При этом ранее бизнесмен назвал «враньем» информацию Аксенова о претензиях со стороны налоговой службы к ялтинскому зоопарку «Сказка».
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Сегодня: Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков начал процедуру ликвидации статуса природоохранных заповедников.
Вчера: Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган». Белогорский районный суд принял еще одно решение о приостановке на 30 суток деятельности парка львов «Тайган» крымского предпринимателя Олега Зубкова.
Вторник, 17 декабря 2019: Ялтинский суд оставил в силе решение оштрафовать Зубкова. Ялтинский городской суд оставил в силе постановление о вынесении штрафа крымскому бизнесмену Олегу Зубкову.
Воскресенье, 15 декабря 2019: Зубков рассказал, что будет с медведями из «Тайгана». Владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что медведей, которых он не в состоянии прокормить, готовы забрать зоопарки Голландии.
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