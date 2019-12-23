Жители Керчи гуляют по игрушечному «Крымскому мосту»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Керчь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019
«Завершен монтаж подсветки мини-копии Крымского моста. Иллюминация горит всеми цветами российского триколора, - написал на своей странице в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - Благоустройство зоны отдыха подходит к завершению. Мы стремились сделать эту зону отдыха максимально комфортной для прогулок. И она такой стала!«
Читайте: Фотография из Ялты попала в топ лучших туристических снимков 2019 года по версии CNN
Горожане семьями приходят посмотреть на праздничную иллюминацию, пройтись по мосту, украшенному новогодней иллюминацией, сделать снимки на память.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Названа средняя стоимость туров в Крым на новогодние праздники. Цена на них в первую очередь формируется из типа питания и проживания, а также численности людей в составе группы.
Вчера: В Крыму и Севастополе коммунисты отметили день рождения Сталина. В Крыму и Севастополе местные члены КПРФ отметили 140 годовщину с дня рождения Иосифа Сталина.
Суббота, 21 декабря 2019: В Крыму рассчитали стоимость новогоднего «Оливье». Набор продуктов и напитков для новогоднего стола для семьи из 4-х человек в Крыму составил 6389,83 руб.
Среда, 18 декабря 2019: В Крыму назвали самые популярные даты регистрации брака. 19 декабря 2019 года и 20 июня 2020 года - самые востребованные даты для регистрации брака.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/zhiteli-kerchi-gulyajut-po-igrushechnomu-krymskomu-mostu-126149/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
13:52 В Крыму назвали лучшего бомбардира первой части чемпионата по футболу
13:28 Силовики в Крыму устроят детям акцию «Полицейский Дед Мороз»
13:04 Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
13:02 Полиция Крыма призывает пожилых крымчан не доверять незнакомцам
12:34 В январе Крымстат проведет выборочное наблюдение доходов населения
12:09 Военные в Севастополе провели для детей игру «Щит и меч»
11:37 В Крыму на «Римской тропе» заблудились два туриста
11:11 Названа средняя стоимость туров в Крым на новогодние праздники