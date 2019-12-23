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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Жители Керчи гуляют по игрушечному «Крымскому мосту»

Понедельник
23 декабря 2019
10:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


К открытию железнодорожного сообщения в Крым, которое состоится 23 декабря, в Комсомольском парке Керчи открыли интересный арт-объект - миниатюрную копию Крымского моста.

«Завершен монтаж подсветки мини-копии Крымского моста. Иллюминация горит всеми цветами российского триколора, - написал на своей странице в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - Благоустройство зоны отдыха подходит к завершению. Мы стремились сделать эту зону отдыха максимально комфортной для прогулок. И она такой стала!«

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Горожане семьями приходят посмотреть на праздничную иллюминацию, пройтись по мосту, украшенному новогодней иллюминацией, сделать снимки на память.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Названа средняя стоимость туров в Крым на новогодние праздники. Цена на них в первую очередь формируется из типа питания и проживания, а также численности людей в составе группы.

Вчера: В Крыму и Севастополе коммунисты отметили день рождения Сталина. В Крыму и Севастополе местные члены КПРФ отметили 140 годовщину с дня рождения Иосифа Сталина.

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Среда, 18 декабря 2019: В Крыму назвали самые популярные даты регистрации брака. 19 декабря 2019 года и 20 июня 2020 года - самые востребованные даты для регистрации брака.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/zhiteli-kerchi-gulyajut-po-igrushechnomu-krymskomu-mostu-126149/

 
 

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