Железнодорожный вокзал Симферополя обновил навигацию для пассажиров

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019
«На железнодорожном вокзале Симферополя проведено обновление навигации для пассажиров и провожающих. С восточной стороны вокзала организована зона досмотра, определена зона свободного доступа, установлены ограждения территории вокзала, усилены меры безопасности», - рассказали в пресс-службе.
К запуску железнодорожного движения в Крым на вокзале Симферополя также проведен ремонт: обновлены дорожное покрытие, внутренняя и внешняя отделка здания, уложена тактильная плитка. Кроме того, сегодня возобновили работу медпункт и камеры хранения, расположенные со стороны первой платформы.
Читайте: На площади Нахимова в Севастополе запретили парковку транспорта
Аналогичные изменения произошли и на железнодорожном вокзале Севастополя.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: У Зеленского назвали «противоправным» запуск российских поездов в Крым. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и Крымом.
Сегодня: Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение между Крымом и Россией.
Вчера: В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей. Вечером 21 декабря коммунальные службы Севастополя принудительно эвакуировали два десятка легковых автомобилей с площади Нахимова в рамках подготовки к праздничным мероприятиям.
Вчера: Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту. Президент РФ Владимир Путин в понедельник 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Будет ли он переезжать на поезде пролив не сообщается.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/zheleznodorozhnyi-vokzal-simferopolya-obnovil-navigatsiju-dlya-passazhirov-126156/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
18:34 Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган»
18:10 В Воронцовском дворце можно отправить письмо Деду Морозу
17:42 Авербух рассказал, когда начнется набор детей в ледовую школу в Крыму
17:09 Два жителя Краснодарского края России украли в Крыму экскаватор
16:37 В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе
16:23 У Зеленского назвали «противоправным» запуск российских поездов в Крым
16:17 Электрификация железной дороги в Крыму обойдется в 600 млн долларов
15:48 В Ялте на трех улицах возводят новые подпорные стены