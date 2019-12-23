Железнодорожный вокзал Симферополя обновил навигацию для пассажиров

«Крымская железная дорога» (КЖД) обновила навигацию для пассажиров на вокзале в Симферополе. В частности вход на вокзал через зону досмотра организован с восточной стороны вокзала, сообщили в пресс-службе КЖД.

«На железнодорожном вокзале Симферополя проведено обновление навигации для пассажиров и провожающих. С восточной стороны вокзала организована зона досмотра, определена зона свободного доступа, установлены ограждения территории вокзала, усилены меры безопасности», - рассказали в пресс-службе.

К запуску железнодорожного движения в Крым на вокзале Симферополя также проведен ремонт: обновлены дорожное покрытие, внутренняя и внешняя отделка здания, уложена тактильная плитка. Кроме того, сегодня возобновили работу медпункт и камеры хранения, расположенные со стороны первой платформы.

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Аналогичные изменения произошли и на железнодорожном вокзале Севастополя.

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