Запуск грузового ж/д сообщения по Крымскому мосту откладывается

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Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту запланирован на 1 июля 2020 года.

Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр транспорта РФ Евгений Дитрих перед церемонией открытия железнодорожной части Крымского моста.

По словам Дитриха, на данный момент полностью готов один железнодорожный путь для грузовых поездов, еще один - «нужно дотянуть».

«На мосту все готово, в тоннеле все готово. Мы сейчас смонтировали всю автоматику, система централизации и блокировки работает полностью. На той (крымской – ред.) стороне нужно еще доделать автоматику. Мы ее смонтировали, остались пусконаладочные работы. В конце февраля-начале марта мы эту работу закончим», – рассказал глава Минтранса РФ.

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Дитрих также сообщил, что до конца июня следующего года со стороны Керчи будет смонтирован пункт досмотра грузовых поездов. На стороне Тамани аналогичный объект уже построен.

«Поэтому мы попросили вас разрешить передвинуть сроки (запуска грузового сообщения – ред.) до первого июля», - подчеркнул министр.

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