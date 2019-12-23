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Здоровье -> Медицинские советы

Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых

Понедельник
23 декабря 2019
20:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал

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23 декабря 2019


Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых

© Lee Health/Vimeo

Ученые наблюдали за женщинами 19 лет

У женщин, которые проходили заместительную гормональную терапию после менопаузы, риск развития рака молочной железы остается повышенным спустя почти два десятилетия после ее прекращения, согласно результатам крупнейшего долгосрочного исследования.

Даже кратковременное использование комбинации эстрогена и прогестина может иметь длительные последствия, рассказал Роуэн Хлебовски (Rowan Chlebowski) на Симпозиуме по раку молочной железы в Сан-Антонио.

Изначально в рамках исследования Women's Health Initiative ученые наблюдали за эффектами препаратов для заместительной гормональной терапии при менопаузе. Предполагалось, что они способствуют предотвращению заболеваний сердца, потере костной массы и других проблем климактерического периода. Более 16000 женщин в возрасте от 50 до 70 лет в течение пяти-шести лет получали комбинированные гормональные препараты, сочетающие эстроген и прогестин, или плацебо.

Основная часть исследования была остановлена в 2002 году, когда неожиданно обнаружился рост распространенности сердечно-сосудистых проблем и рака молочной железы среди участниц, принимавших гормоны. Женщинам было рекомендовано прекратить лечение, но врачи продолжили наблюдение за ними, они располагают информацией о двух третях участниц.

За прошедшие 19 лет среди женщин, получавших гормоны, было зарегистрировано 572 случая рака молочной железы, среди женщин из группы плацебо – 431 случай. Следовательно, риск развития болезни после гормональной терапии увеличился на 29%.

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По мнению врачей, у женщин с сильными приливами и другими ярко выраженными симптомами менопаузы преимущества приема комбинированных таблеток могут перевешивать риски. В таких ситуациях рекомендуется использовать минимально возможную дозу в течение кратчайшего времени.

В том же исследовании проводилась гормональная терапия эстрогеном в сравнении с плацебо более чем 10000 женщин, и заключение было противоположным. У участниц, принимавших только эстроген в течение семи лет, риск развития рака молочной железы за прошедшие 19 лет снизился на 23% (231 случай против 289 в группе плацебо).

Необходимость в приеме комбинированных гормонов связана с тем, что прием одного эстрогена повышает риск развития рака матки. Однако у четверти женщин старше 50 лет матка отсутствует, и они могут принимать только эстроген для облегчения симптомов менопаузы.

«Прием гормонов может повышать риск развития рака молочной железы, поскольку они стимулируют рост клеток. Могут потребоваться годы, чтобы опухоль сформировалась и была обнаружена», - объяснил Кент Осборн, эксперт по раку молочной железы из Медицинского колледжа Бейлора.

Автор статьи Валерия Сема

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/vysokii-risk-raka-sohranyaetsya-i-posle-otmeny-zgt-sroki-udivili-dazhe-uchenyh-125950/

 
 

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