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Власть -> Детские сады, школы, ВУЗы

Военные в Севастополе провели для детей игру «Щит и меч»

Понедельник
23 декабря 2019
12:09

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

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23 декабря 2019


Российские военные в Севастополе провели военно-тактической игру «Щит и меч», в которой состязались участники детского военного движения «Юнармия» и представители детского центра «Артек».

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

По данным ведомства, юнармейцы и артековцы обустроили полевой лагерь, стреляли из пневматической винтовки и метали гранаты на дальность.

«Юные патриоты состязались в преодолении навесной переправы и полосы препятствий в составе отделений, приняли участие в соревновании санитаров и смотре-конкурсе на лучшее исполнение строевых песен», – сообщили в военном ведомстве.

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Как уточнили в Минобороны, детей после стрельб накормили гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне. В игре приняли участие порядка 60 детей.

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