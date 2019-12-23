Военные в Севастополе провели для детей игру «Щит и меч»

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23 декабря 2019
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.
По данным ведомства, юнармейцы и артековцы обустроили полевой лагерь, стреляли из пневматической винтовки и метали гранаты на дальность.
«Юные патриоты состязались в преодолении навесной переправы и полосы препятствий в составе отделений, приняли участие в соревновании санитаров и смотре-конкурсе на лучшее исполнение строевых песен», – сообщили в военном ведомстве.
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Как уточнили в Минобороны, детей после стрельб накормили гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне. В игре приняли участие порядка 60 детей.
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