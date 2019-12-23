В январе Крымстат проведет выборочное наблюдение доходов населения

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019
© br.rbth.com
Цель обследования – получение статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участие семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, материальное и социальное обеспечение малоимущих семей, и влияние мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.
Результаты Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.
Читайте: Совместный проект «Ростеха» и Правительства Севастополя выгнали из СЭЗ
Опросу подлежат 720 домашних хозяйства республики (384 домохозяйства в городской местности и 336 – в сельской местности), адреса которых были выбраны методом случайного отбора (в целом по России будет опрошено 60 тыс. домохозяйств).
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Совместный проект «Ростеха» и Правительства Севастополя выгнали из СЭЗ. ООО «Севастопольский специализированный морской порт» лишилось статуса резидента Свободной экономической зоны после арбитражного иска департамента экономики.
Пятница, 20 декабря 2019: Украинские хозяева имущества в Крыму уплатили в бюджет 40 млн рублей. В текущем году налоговики Крыма взыскали с украинских организаций и физических лиц, владеющих объектами недвижимости на территории республики, порядка 40 миллионов рублей.
Четверг, 19 декабря 2019: Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги. Задолженность крымчан по налогам в текущем году выросла на 30% – с 3,2 млрд рублей до 4,5 млрд рублей.
Среда, 18 декабря 2019: Крупнейшая нефтебаза Крыма досталась структурам беглого украинского олигарха. Московское акционерное общество «Фирма Гунас» стало победителем аукциона по продаже АО «Морской нефтяной терминал» (феодосийская нефтебаза).
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/v-yanvare-krymstat-provedet-vyborochnoe-nabljudenie-dohodov-naseleniya-126087/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
13:52 В Крыму назвали лучшего бомбардира первой части чемпионата по футболу
13:28 Силовики в Крыму устроят детям акцию «Полицейский Дед Мороз»
13:04 Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
13:02 Полиция Крыма призывает пожилых крымчан не доверять незнакомцам
12:34 В январе Крымстат проведет выборочное наблюдение доходов населения
12:09 Военные в Севастополе провели для детей игру «Щит и меч»
11:37 В Крыму на «Римской тропе» заблудились два туриста
11:11 Названа средняя стоимость туров в Крым на новогодние праздники