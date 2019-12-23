В январе Крымстат проведет выборочное наблюдение доходов населения

© br.rbth.com

Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю (далее — Крымстат) проводит Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

Цель обследования – получение статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участие семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, материальное и социальное обеспечение малоимущих семей, и влияние мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.

Результаты Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.

Читайте: Совместный проект «Ростеха» и Правительства Севастополя выгнали из СЭЗ

Опросу подлежат 720 домашних хозяйства республики (384 домохозяйства в городской местности и 336 – в сельской местности), адреса которых были выбраны методом случайного отбора (в целом по России будет опрошено 60 тыс. домохозяйств).

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Совместный проект «Ростеха» и Правительства Севастополя выгнали из СЭЗ. ООО «Севастопольский специализированный морской порт» лишилось статуса резидента Свободной экономической зоны после арбитражного иска департамента экономики.

Пятница, 20 декабря 2019 : Украинские хозяева имущества в Крыму уплатили в бюджет 40 млн рублей. В текущем году налоговики Крыма взыскали с украинских организаций и физических лиц, владеющих объектами недвижимости на территории республики, порядка 40 миллионов рублей.

Четверг, 19 декабря 2019 : Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги. Задолженность крымчан по налогам в текущем году выросла на 30% – с 3,2 млрд рублей до 4,5 млрд рублей.

Среда, 18 декабря 2019 : Крупнейшая нефтебаза Крыма досталась структурам беглого украинского олигарха. Московское акционерное общество «Фирма Гунас» стало победителем аукциона по продаже АО «Морской нефтяной терминал» (феодосийская нефтебаза).