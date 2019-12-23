В Ялте на трех улицах возводят новые подпорные стены

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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23 декабря 2019
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Еще до начала апитального ремонта трех улиц в ДЖКХ неоднократно обращались жители Ялты с просьбой отремонтировать подпорные стены. В нашей гористой местности, при сложной геологии, обустроить надежную инженерную защиту склонов крайне важно, — сообщил помощник главы администрации Ялты Сейран Меметов и добавил, что на всех объектах специализированная компания осуществляет технический надзор.
На некоторых участках, например, на улице Кирова в районе остановки «Гнездышко», старая стена демонтирована и вместо нее возведена новая. На улице Блюхера в районе Промбазы и улицы Украинская была расширена дорога и возведены новые опоры склонов из бутового камня. Аналогичные работы были проведены на улице Свердлова: существенно расширен перекресток с улицей Толстого в районе Департамента архитектуры и градостроительства. Здесь был частично срыт склон и также за счет склона расширена дорога в конце улицы, перед выездом на Южнобережное шоссе.
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— На всех подпорных стенах делается новый дренаж, а под ними оборудуются новые бетонированные ливневые водоотводы, — подчеркнул Сейран Меметов и добавил, что параллельно на улицах Свердлова и Блюхера завершается мощение тротуаров и ведется укладка асфальтного дорожного покрытия, готовятся основания под мачты уличного освещения.
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