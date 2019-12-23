В Воронцовском дворце можно отправить письмо Деду Морозу

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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Об этом сообщает пресс-служба ГАУК РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник».
Почтовый находится во внутреннем дворе Хозяйственного корпуса Воронцовского дворца.Принимаются любые послания — новогодние рисунки, стихотворения и пожелания Дедушке Морозу.
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Ответы сможет забрать каждый желающий с 3 по 10 января на Новогодней ярмарке в отделении «Волшебной почты».
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