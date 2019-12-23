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В Воронцовском дворце можно отправить письмо Деду Морозу

Понедельник
23 декабря 2019
18:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


С 20 по 29 декабря в Воронцовском дворце открыт почтовый ящик, установленный специально для новогодних посланий Деду Морозу.

Об этом сообщает пресс-служба ГАУК РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник».

Почтовый находится во внутреннем дворе Хозяйственного корпуса Воронцовского дворца.Принимаются любые послания — новогодние рисунки, стихотворения и пожелания Дедушке Морозу.

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Ответы сможет забрать каждый желающий с 3 по 10 января на Новогодней ярмарке в отделении «Волшебной почты».

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