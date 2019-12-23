В Симферополе возобновят троллейбусный маршрут в аэропорт

Движение троллейбусного маршрута №9, который курсирует от 7-й городской больницы до поселка Аэрофлотский, возобновлено.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымтроллейбус».

Специально для этого маршрута закупили пять новых троллейбусов с автономным ходом марки «Транс-Электро», произведенных в Вологде. Они будут ходить с интервалом в 25 минут.

На предприятии отметили, что до конца года компания получит еще 27 новых троллейбусов с возможностью автономного хода.

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В конце ноября сообщалось, что «Крымтроллейбус» получил два новых троллейбуса марки «Транс-Электро». До 27 декабря на полуостров должны прибыть остальные 25 электромашин, закупленных в рамках «Программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях Республики Крым и Севастополя».

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