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Власть -> Транспорт Крыма

В Симферополе возобновят троллейбусный маршрут в аэропорт

Понедельник
23 декабря 2019
18:50

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


Движение троллейбусного маршрута №9, который курсирует от 7-й городской больницы до поселка Аэрофлотский, возобновлено.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымтроллейбус».

Специально для этого маршрута закупили пять новых троллейбусов с автономным ходом марки «Транс-Электро», произведенных в Вологде. Они будут ходить с интервалом в 25 минут.

На предприятии отметили, что до конца года компания получит еще 27 новых троллейбусов с возможностью автономного хода.

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В конце ноября сообщалось, что «Крымтроллейбус» получил два новых троллейбуса марки «Транс-Электро». До 27 декабря на полуостров должны прибыть остальные 25 электромашин, закупленных в рамках «Программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях Республики Крым и Севастополя».

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