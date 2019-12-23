В Симферополе машина кувыркнулась в разрытую на дороге яму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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23 декабря 2019
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Подробности аварии, причины и наличие пострадавших выясняются.
Накануне в Симферополе водитель иномарки не справился с управлением и улетел в кювет на въезде в город. Авария произошла на Евпаторийском шоссе водитель автомобиля «Hyundai Solaris» не справился с управлением. Сотрудники МЧС оказали водителю помощь и передали его сотрудникам скорой помощи.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Спасатели рассказали, сколько человек погибло за неделю в Крыму. За минувшую неделю в республике спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, было спасено девять человек, в том числе один ребенок, двое погибли.
Вчера: В Крыму пропал подросток. В Крыму разыскивается 17-летний Петр Витальевич Миков (Армянск, Крым). Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», достоверной информации о местонахождении парня нет с 19 декабря.
Вчера: Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова. Стало известно о том, что ушла из жизни журналист, сотрудник телеканала «Первый Крымский» и «Крым 24» Юлия Орлова.
Вчера: В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей. В Керчи спасли двоих детей, которых мать заперла в квартире, чтобы пойти в магазин. Малыши, одному из которых два года, а второму - восемь месяцев, остались одни, а когда мать вернулась, она не смогла отпереть дверь.
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