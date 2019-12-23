В Симферополе машина кувыркнулась в разрытую на дороге яму

В Симферополе на улице Титова произошло ДТП - автомобиль LADA перевернулся на разрытом участке дороги.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Подробности аварии, причины и наличие пострадавших выясняются.

Накануне в Симферополе водитель иномарки не справился с управлением и улетел в кювет на въезде в город. Авария произошла на Евпаторийском шоссе водитель автомобиля «Hyundai Solaris» не справился с управлением. Сотрудники МЧС оказали водителю помощь и передали его сотрудникам скорой помощи.

Читайте: В Крыму у входа на Солнечную тропу спилили три кипариса

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Спасатели рассказали, сколько человек погибло за неделю в Крыму. За минувшую неделю в республике спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, было спасено девять человек, в том числе один ребенок, двое погибли.

Вчера : В Крыму пропал подросток. В Крыму разыскивается 17-летний Петр Витальевич Миков (Армянск, Крым). Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», достоверной информации о местонахождении парня нет с 19 декабря.

Вчера : Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова. Стало известно о том, что ушла из жизни журналист, сотрудник телеканала «Первый Крымский» и «Крым 24» Юлия Орлова.

Вчера : В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей. В Керчи спасли двоих детей, которых мать заперла в квартире, чтобы пойти в магазин. Малыши, одному из которых два года, а второму - восемь месяцев, остались одни, а когда мать вернулась, она не смогла отпереть дверь.