В Севастополе пообещали разобраться с животными

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Регионы Крыма: Севастополь
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Декабрь 2019
23 декабря 2019
© Новости Крыма
На заседании правительства Севастополя был утвержден порядок организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными в городе Севастополе.
Как сообщил начальник управления ветеринарии Николай Дмитриев, установить ответственных обязывает федеральный закон 498-ФЗ. Теперь надзор за содержанием домашних животных будет осуществлять управление ветеринарии, а дикие животные, содержащиеся в неволе, попадут в зону ответственности Севприроднадзора.
Коррективы будут внесены в целый ряд нормативно-правовых актов, которые касаются содержания животных в Севастополе.
Врио губернатора попросил объяснить, что именно меняется в порядке содержания животных и коснется ли это владельцев домашних питомцев. Однако, как стало понятно из ответа, пока назначаются лишь ответственные, которых мы уже назвали.
Что касается содержания животных в квартирах и частных домах, на федеральном уровне пока нет нормативно-правовых актов, регулирующих этот вопрос. В Севастополе, как пояснил Дмитриев, ранее существовали постановления правительства, которые что-то такое говорили об ограничении количества животных в квартирах и общежитиях, однако в связи с появлением все того же 498-ФЗ их необходимо отменить.
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Отныне регулировать этот вопрос можно только законом Севастополя - если, конечно, Заксобрание решит его разработать и принять.
Как показала реплика, поданная при рассмотрении этого вопроса спикером Заксобрания Владимиром Немцевым, такое вполне возможно. Немцев заметил, что проблема действительно существует: на депутатские приемы нередко приходят граждане с жалобами на соседей, которые держат неимоверное количество животных и разводят антисанитарию.
Михаил Развожаев обратил внимание еще на один аспект вопроса: существуют прецеденты, когда на частных подворьях фактически существуют нигде не зарегистрированные приюты для собак. На первый взгляд, дело гуманное и благое, однако посещение таких «анклавов» заставляет в этом сомневаться.
«По отношению к животным это выглядит, мягко говоря, негуманно - когда 60-100 собак сидят на голове друг у друга», - рассказал о впечатлениях врио губернатора.
О таком приюте в селе Орлином, рядом со строящимся детским садом, Михаил Развожаев говорил еще в августе, когда при его поддержке депутаты первого созыва наконец-то смогли принять многострадальный закон о бездомных животных.
Ранее, напомним, Дмитрий Овсянников наложил на закон вето.
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