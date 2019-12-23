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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Севастополе пообещали разобраться с животными

Понедельник
23 декабря 2019
07:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

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Декабрь 2019
23 декабря 2019


В Севастополе пообещали разобраться с животными

© Новости Крыма

Такое поручение дал врио губернатора. Вновь прозвучало и обещание построить в 2020 году приют для животных.

На заседании правительства Севастополя был утвержден порядок организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными в городе Севастополе.

Как сообщил начальник управления ветеринарии Николай Дмитриев, установить ответственных обязывает федеральный закон 498-ФЗ. Теперь надзор за содержанием домашних животных будет осуществлять управление ветеринарии, а дикие животные, содержащиеся в неволе, попадут в зону ответственности Севприроднадзора.

Коррективы будут внесены в целый ряд нормативно-правовых актов, которые касаются содержания животных в Севастополе.

Врио губернатора попросил объяснить, что именно меняется в порядке содержания животных и коснется ли это владельцев домашних питомцев. Однако, как стало понятно из ответа, пока назначаются лишь ответственные, которых мы уже назвали.

Что касается содержания животных в квартирах и частных домах, на федеральном уровне пока нет нормативно-правовых актов, регулирующих этот вопрос. В Севастополе, как пояснил Дмитриев, ранее существовали постановления правительства, которые что-то такое говорили об ограничении количества животных в квартирах и общежитиях, однако в связи с появлением все того же 498-ФЗ их необходимо отменить.

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Отныне регулировать этот вопрос можно только законом Севастополя - если, конечно, Заксобрание решит его разработать и принять.

Как показала реплика, поданная при рассмотрении этого вопроса спикером Заксобрания Владимиром Немцевым, такое вполне возможно. Немцев заметил, что проблема действительно существует: на депутатские приемы нередко приходят граждане с жалобами на соседей, которые держат неимоверное количество животных и разводят антисанитарию.

Михаил Развожаев обратил внимание еще на один аспект вопроса: существуют прецеденты, когда на частных подворьях фактически существуют нигде не зарегистрированные приюты для собак. На первый взгляд, дело гуманное и благое, однако посещение таких «анклавов» заставляет в этом сомневаться.

«По отношению к животным это выглядит, мягко говоря, негуманно - когда 60-100 собак сидят на голове друг у друга», - рассказал о впечатлениях врио губернатора.

О таком приюте в селе Орлином, рядом со строящимся детским садом, Михаил Развожаев говорил еще в августе, когда при его поддержке депутаты первого созыва наконец-то смогли принять многострадальный закон о бездомных животных.

Ранее, напомним, Дмитрий Овсянников наложил на закон вето.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/v-sevastopole-poobeshali-razobratsya-s-zhivotnymi-126139/

 
 

Коммунальное хозяйство

В Севастополе пообещали разобраться с животными

В Севастополе пообещали разобраться с животными

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