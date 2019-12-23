В «Массандре» заявили о «невероятных» достижениях в 2019 году

Один из крупнейших в Крыму производителей вина, завод «Массандра», рассказал об успехах 2019 года и о планах на 2020 год.

Как заявила журналистам гендиректор «Массандры» Янина Павленко, на момент 19 декабря предприятие отгрузило свыше 19 млн бутылок вина.

«Надеемся, что до конца года мы достигнем «красивой» юбилейной цифры в 20 млн бутылок», - заявила Павленко.

Она также указала на то, что, хотя 2019 год выдался засушливым, «Массандра» собрала урожай в 17 тысяч тонн винограда. Кроме того, предприятие намерено существенно расширить сырьевую базу за счет новых посадок в следующем году.

«На следующий год мы готовим посадку около 600 гектаров винограда», - сообщила Павленко.

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В целом, топ-менеджер спрогнозировала бурный рост виноградарства за счет принятия новых законов о виноделии.

«Урожай законов, принятых накануне Нового года, создаст платформу для интенсивного развития отрасли, - говорит Павленко. - Главной проблемой всегда было то, что на полках магазинов из четырех бутылок вина три были импортным или российским, но сделанном из виноматериала, вином. Теперь ситуация изменится».

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