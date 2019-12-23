Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Сельское хозяйство

В «Массандре» заявили о «невероятных» достижениях в 2019 году

Понедельник
23 декабря 2019
09:30

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


Один из крупнейших в Крыму производителей вина, завод «Массандра», рассказал об успехах 2019 года и о планах на 2020 год.

Как заявила журналистам гендиректор «Массандры» Янина Павленко, на момент 19 декабря предприятие отгрузило свыше 19 млн бутылок вина. 

«Надеемся, что до конца года мы достигнем «красивой» юбилейной цифры в 20 млн бутылок», - заявила Павленко. 

Она также указала на то, что, хотя 2019 год выдался засушливым, «Массандра» собрала урожай в 17 тысяч тонн винограда. Кроме того, предприятие намерено существенно расширить сырьевую базу за счет новых посадок в следующем году.

«На следующий год мы готовим посадку около 600 гектаров винограда», - сообщила Павленко.

Читайте: В Крыму рассказали, сколько сельхозугодий удалось полить

В целом, топ-менеджер спрогнозировала бурный рост виноградарства за счет принятия новых законов о виноделии. 

«Урожай законов, принятых накануне Нового года, создаст платформу для интенсивного развития отрасли, - говорит Павленко. - Главной проблемой всегда было то, что на полках магазинов из четырех бутылок вина три были импортным или российским, но сделанном из виноматериала, вином. Теперь ситуация изменится».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крым готовится поставлять в Сирию подсолнечное масло и жмых. Из Крыма с 2020 года будут поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты из лузги, сообщил информационному агентству «ТАСС» гендиректор управляющей компании «Пищевой производственный парк «Крымское золото» Владислав Мартьянов.

Среда, 18 декабря 2019: Госдума продлила переходный период для виноделов Крыма. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, продлевающий переходный период для крымских виноделов до 1 января 2023 года.

Суббота, 14 декабря 2019: «Массандра» выпустила сувенирное вино к запуску поездов по Керченскому мосту. Винзавод «Массандра» представил сувенирную серию вина, которая была выпущена в честь будущего запуска поездов по Керченскому мосту.

Четверг, 12 декабря 2019: На территории Крыма распространятся «оспа слив». В Крыму распространяется карантинное заболевание шарка (оспа) сливы (Plum pox potyvirus).

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/v-massandre-zayavili-o-neveroyatnyh-dostizheniyah-v-2019-godu-126112/

 
 

Сельское хозяйство

Тепло Крыма может убить бизнес аграриев

Тепло Крыма может убить бизнес аграриев

Крымским фермерам не хватит денег

Крымским фермерам не хватит денег

В Крыму фиксируют ухудшение ситуации с бешенством

В Крыму фиксируют ухудшение ситуации с бешенством

Симферополь атакует опасный клоп-вредитель

Симферополь атакует опасный клоп-вредитель

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.