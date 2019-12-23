В Крыму водитель легковушки погиб при столкновении с электроопорой

Водитель автомобиля «ВАЗ-2111» погиб в результате столкновения с электрической опорой в селе Доброе Симферопольского района.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2111» не справился с управлением и допустил столкновение с опорой, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – К сожалению, в результате ДТП мужчина получил травмы несовместимые с жизнью».

Читайте: В Крыму водителя наградили за спасение троих детей

Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали погибшего, который в результате столкновения оказался заблокирован в деформированном авто.

Кроме того, сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Симферополе машина кувыркнулась в разрытую на дороге яму. В Симферополе на улице Титова произошло ДТП - автомобиль LADA перевернулся на разрытом участке дороги.

Сегодня : Спасатели рассказали, сколько человек погибло за неделю в Крыму. За минувшую неделю в республике спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, было спасено девять человек, в том числе один ребенок, двое погибли.

Вчера : В Крыму пропал подросток. В Крыму разыскивается 17-летний Петр Витальевич Миков (Армянск, Крым). Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», достоверной информации о местонахождении парня нет с 19 декабря.

Вчера : Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова. Стало известно о том, что ушла из жизни журналист, сотрудник телеканала «Первый Крымский» и «Крым 24» Юлия Орлова.