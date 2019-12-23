В Крыму водитель легковушки погиб при столкновении с электроопорой

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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23 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.
«Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2111» не справился с управлением и допустил столкновение с опорой, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – К сожалению, в результате ДТП мужчина получил травмы несовместимые с жизнью».
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Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали погибшего, который в результате столкновения оказался заблокирован в деформированном авто.
Кроме того, сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.
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