Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму водитель легковушки погиб при столкновении с электроопорой

Понедельник
23 декабря 2019
10:07

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


Водитель автомобиля «ВАЗ-2111» погиб в результате столкновения с электрической опорой в селе Доброе Симферопольского района.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2111» не справился с управлением и допустил столкновение с опорой, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – К сожалению, в результате ДТП мужчина получил травмы несовместимые с жизнью».

Читайте: В Крыму водителя наградили за спасение троих детей

Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали погибшего, который в результате столкновения оказался заблокирован в деформированном авто.

Кроме того, сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Симферополе машина кувыркнулась в разрытую на дороге яму. В Симферополе на улице Титова произошло ДТП - автомобиль LADA перевернулся на разрытом участке дороги.

Сегодня: Спасатели рассказали, сколько человек погибло за неделю в Крыму. За минувшую неделю в республике спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, было спасено девять человек, в том числе один ребенок, двое погибли.

Вчера: В Крыму пропал подросток. В Крыму разыскивается 17-летний Петр Витальевич Миков (Армянск, Крым). Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», достоверной информации о местонахождении парня нет с 19 декабря.

Вчера: Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова. Стало известно о том, что ушла из жизни журналист, сотрудник телеканала «Первый Крымский» и «Крым 24» Юлия Орлова.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/v-krymu-voditel-legkovushki-pogib-pri-stolknovenii-s-elektrooporoi-126153/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова

Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова

В Крыму иномарка протаранила три машины и врезалась в стену

В Крыму иномарка протаранила три машины и врезалась в стену

В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку

В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку

В Севастополе обстреляли информационный указатель на турмаршруте

В Севастополе обстреляли информационный указатель на турмаршруте

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.