В Крыму с должников за воду взыскали 47 миллионов рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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23 декабря 2019
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Об рассказал гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов в интервью «Крымской газете».
Федеральная программа по реконструкции водопроводных и очистительных сооружений рассчитана до 2024 года, ее цель — сократить потери воды. Прежде всего для этого необходимо установить тотальных учет всей поднятой и распределенной воды — считает Баженов:
— Недели не бывает, чтобы мы с водной инспекцией с помощью приборов не устанавливали левые, несанкционированные с точки зрения закона врезки <…> Это нарушения разного рода: повреждения приборов учета, срывы пломб и так далее <…> Мы в этом году подали 7700 исков на возмещение наших затрат.
Несмотря на то, что оплата услуг предприятия составляет 99%, оставшийся процент — существенная потеря:
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— Нормативная валовая выручка предприятия за год составляет более четырех миллиардов рублей. Таким образом, 1% – это 40 миллионов рублей. Поэтому сам процент не вызывает удивления, а когда его переводишь в десятки миллионов, понимаешь, что недобор очень большой, — поясняет Баженов.
Но одна замена труб и контроль за оплатой полностью проблему с потерей воды не решат. Также в планах — оснащение оборудованием и абсолютно новый принцип работы насосных станций, которые будут работать с частотным пуском, плавным и регулируемым.
На это мероприятие планируется выделить порядка 450-480 миллионов рублей.
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