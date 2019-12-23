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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Крыму с должников за воду взыскали 47 миллионов рублей

Понедельник
23 декабря 2019
14:45

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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23 декабря 2019


В Крыму с должников за воду взыскали 47 миллионов рублей

© Podrobnosti.ua

В результате претензионно-исковой работы за последние 11 месяцев с недобросовестных плательщиков за воду в Крыму уже взыскали 47 миллионов рублей.

Об рассказал гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов в интервью «Крымской газете».

Федеральная программа по реконструкции водопроводных и очистительных сооружений рассчитана до 2024 года, ее цель — сократить потери воды. Прежде всего для этого необходимо установить тотальных учет всей поднятой и распределенной воды — считает Баженов:

— Недели не бывает, чтобы мы с водной инспекцией с помощью приборов не устанавливали левые, несанкционированные с точки зрения закона врезки <…> Это нарушения разного рода: повреждения приборов учета, срывы пломб и так далее <…> Мы в этом году подали 7700 исков на возмещение наших затрат.

Несмотря на то, что оплата услуг предприятия составляет 99%, оставшийся процент — существенная потеря:

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— Нормативная валовая выручка предприятия за год составляет более четырех миллиардов рублей. Таким образом, 1% – это 40 миллионов рублей. Поэтому сам процент не вызывает удивления, а когда его переводишь в десятки миллионов, понимаешь, что недобор очень большой, — поясняет Баженов.

Но одна замена труб и контроль за оплатой полностью проблему с потерей воды не решат. Также в планах — оснащение оборудованием и абсолютно новый принцип работы насосных станций, которые будут работать с частотным пуском, плавным и регулируемым.

На это мероприятие планируется выделить порядка 450-480 миллионов рублей.

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Коммунальное хозяйство

В Крыму с должников за воду взыскали 47 миллионов рублей

В Крыму с должников за воду взыскали 47 миллионов рублей

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