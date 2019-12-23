Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019
Как сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза, в его активе 12 забитых мячей, 5 из них он провел с пенальти.
На второй позиции в гонке голеадоров хавбек «ТСК-Таврии» Артур Айметдинов – 7 голов (1 с пенальти).
Читайте: Игрока ФК «Севастополь» жестко наказали за драку
Лидером первой части чемпионата является «Евпатория». У нее 35 очков. На втором месте симферопольская «ТСК-Таврия» с 30 очками. На третьем – «Крымтеплица» (27 очков).
Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 7 декабря 2019: Крымский футбольный форум-2019 пройдет в Алуште 9-10 декабря. Третий Крымский футбольный форум пройдет в Алуште 9-10 декабря в формате практической конференции.
Воскресенье, 24 ноября 2019: В Крыму отменили футбольный кубок, чтобы не «будоражить» Киев. Крымский футбольный союз отменил проведение зимнего футбольного кубка, чтобы не «будоражить» официальный Киев и Украинскую ассоциацию футбола.
Среда, 20 ноября 2019: Власти признали, что крымский футбол находится в полной изоляции не имеет перспектив. За четыре года существования турнира премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) командам-победителям не удалось выйти на соревнования более высокого уровня.
Понедельник, 18 ноября 2019: В Крыму определились полуфинальные пары Кубка КФС. В Крыму с помощью жребия определили полуфинальные пары Кубка Крымского футбольного союза, сообщается на сайте КФС.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/v-krymu-nazvali-luchshego-bombardira-pervoi-chasti-chempionata-po-futbolu-126135/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
13:52 В Крыму назвали лучшего бомбардира первой части чемпионата по футболу
13:28 Силовики в Крыму устроят детям акцию «Полицейский Дед Мороз»
13:04 Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
13:02 Полиция Крыма призывает пожилых крымчан не доверять незнакомцам
12:34 В январе Крымстат проведет выборочное наблюдение доходов населения
12:09 Военные в Севастополе провели для детей игру «Щит и меч»
11:37 В Крыму на «Римской тропе» заблудились два туриста
11:11 Названа средняя стоимость туров в Крым на новогодние праздники