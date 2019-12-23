Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Спорт -> Футбол в Крыму

В Крыму назвали лучшего бомбардира первой части чемпионата по футболу

Понедельник
23 декабря 2019
13:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


Список бомбардиров чемпионата Крыма по футболу возглавляет игрок «Евпатории» Длявер Нуридинов.

Как сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза, в его активе 12 забитых мячей, 5 из них он провел с пенальти.

На второй позиции в гонке голеадоров хавбек «ТСК-Таврии» Артур Айметдинов – 7 голов (1 с пенальти).

Читайте: Игрока ФК «Севастополь» жестко наказали за драку

Лидером первой части чемпионата является «Евпатория». У нее 35 очков. На втором месте симферопольская «ТСК-Таврия» с 30 очками. На третьем – «Крымтеплица» (27 очков).

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 7 декабря 2019: Крымский футбольный форум-2019 пройдет в Алуште 9-10 декабря. Третий Крымский футбольный форум пройдет в Алуште 9-10 декабря в формате практической конференции.

Воскресенье, 24 ноября 2019: В Крыму отменили футбольный кубок, чтобы не «будоражить» Киев. Крымский футбольный союз отменил проведение зимнего футбольного кубка, чтобы не «будоражить» официальный Киев и Украинскую ассоциацию футбола.

Среда, 20 ноября 2019: Власти признали, что крымский футбол находится в полной изоляции не имеет перспектив. За четыре года существования турнира премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) командам-победителям не удалось выйти на соревнования более высокого уровня.

Понедельник, 18 ноября 2019: В Крыму определились полуфинальные пары Кубка КФС. В Крыму с помощью жребия определили полуфинальные пары Кубка Крымского футбольного союза, сообщается на сайте КФС.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/v-krymu-nazvali-luchshego-bombardira-pervoi-chasti-chempionata-po-futbolu-126135/

 
 

Футбол в Крыму

В Крыму отменили футбольный кубок, чтобы не «будоражить» Киев

В Крыму отменили футбольный кубок, чтобы не «будоражить» Киев

Власти признали, что крымский футбол находится в полной изоляции не имеет перспектив

Власти признали, что крымский футбол находится в полной изоляции не имеет перспектив

Игрока ФК «Севастополь» жестко наказали за драку

Игрока ФК «Севастополь» жестко наказали за драку

Московский «Спартак» не пустили на турнир в США из-за крымских санкций

Московский «Спартак» не пустили на турнир в США из-за крымских санкций

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.