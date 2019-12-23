В Крыму назвали лучшего бомбардира первой части чемпионата по футболу

Список бомбардиров чемпионата Крыма по футболу возглавляет игрок «Евпатории» Длявер Нуридинов.

Как сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза, в его активе 12 забитых мячей, 5 из них он провел с пенальти.

На второй позиции в гонке голеадоров хавбек «ТСК-Таврии» Артур Айметдинов – 7 голов (1 с пенальти).

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Лидером первой части чемпионата является «Евпатория». У нее 35 очков. На втором месте симферопольская «ТСК-Таврия» с 30 очками. На третьем – «Крымтеплица» (27 очков).

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