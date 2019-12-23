В Крыму на «Римской тропе» заблудились два туриста

Во время прогулки по «Римской тропе» двое туристов сбились с пути, потеряли ориентир и позвали на помощь спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Звонок поступил в службу спасения вечером и в район поисковых работ для оказания помощи немедленно выехала группа спасателей Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Спасатели установили телефонный контакт с туристами, выяснили предполагаемое местонахождение и, учитывая низкую температуру и наступление темного времени суток, дали необходимые рекомендации как безопасно дождаться помощи.

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— По прибытии спасатели приступили к поисково-спасательным работам. Поиски осложнялись темным временем суток. Тем не менее, с туристами был установлен голосовой контакт, а впоследствии, пострадавшие: мужчина, 1995 г.р. и женщина, 1960 г.р., оба жители г. Севастополь, были обнаружены в районе горы «Спирады». К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался. Спасатели благополучно эвакуировали туристов на служебном автомобиле в Ялту, — рассказали в МЧС.

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