В Крыму на «Римской тропе» заблудились два туриста

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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23 декабря 2019
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Звонок поступил в службу спасения вечером и в район поисковых работ для оказания помощи немедленно выехала группа спасателей Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».
Спасатели установили телефонный контакт с туристами, выяснили предполагаемое местонахождение и, учитывая низкую температуру и наступление темного времени суток, дали необходимые рекомендации как безопасно дождаться помощи.
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— По прибытии спасатели приступили к поисково-спасательным работам. Поиски осложнялись темным временем суток. Тем не менее, с туристами был установлен голосовой контакт, а впоследствии, пострадавшие: мужчина, 1995 г.р. и женщина, 1960 г.р., оба жители г. Севастополь, были обнаружены в районе горы «Спирады». К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался. Спасатели благополучно эвакуировали туристов на служебном автомобиле в Ялту, — рассказали в МЧС.
Новости Крыма сообщали ранее:
Понедельник, 16 декабря 2019: Полтора десятка туристов заблудились в районе горы Чатыр-Даг в Крыму. Крымские спасатели оказали помощь туристической группе, которая заблудилась в районе горы Чатыр-Даг накануне вечером.
Четверг, 12 декабря 2019: Крымские спасатели оказали помощь заблудившимся туристам. В службу спасения поступило сообщение о том, что в горно-лесном массиве в районе пгт. Орджоникидзе заблудились двое парней. Необходима помощь спасателей.
Среда, 11 декабря 2019: В районе пещерного города Чуфут-Кале в Крыму спасли туриста. Во время прогулки в районе смотровой площадки историко-культурного музея-заповедника Чуфут-Кале, мужчина оступился и повредил ногу.
Понедельник, 9 декабря 2019: В Долине Привидений в Крыму заблудилась туристка из Москвы. На выходных крымским спасателям поступило сообщение о том, что в районе Долины Привидений во время туристической прогулки заблудилась женщина.
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