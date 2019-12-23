В Крыму главный бухгалтер предприятия украла 300 овец

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019
Следствием установлено, что с марта 2015 года по июль 2017 года подсудимая, работая в должности главного бухгалтера на предприятии, имея свободный доступ ко всем его хозяйственным помещениям, тайно похитила около 300 племенных овец и более 40 ярок с кошары предприятия.
— Кроме того, имея умысел на систематическое хищение денежных средств предприятия, путем подделки официальных документов, предоставляющих права, с помощью находящихся в ее пользовании ключа с электронной подписью руководителя и корпоративной карты, обналичивала денежные средства предприятия, в последствии распорядившись похищенным по своему усмотрению на свои личные корыстные нужды, — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.Материальный ущерб, нанесенный предприятию, оценили на сумму более 2 миллионов рублей.
Читайте: В Севастополе за сбыт наркотиков осудили восемь членов ОПГ
— Данная гражданка, в июле 2017 года, путем злоупотребления доверием руководителя предприятия, под предлогом внесения арендной платы за землю, при заведомом отсутствии намерения исполнить свои обязательства по оплате аренды, получила в незаконное владение от потерпевшего наличные денежные средства в сумме около 30 тысяч рублей, которые безвозмездно обратила в свою пользу, — добавили в судебном департаменте.
В результате суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в рамках гражданского судопроизводства, суд обязал подсудимую возместить материальный ущерб в сумме 2 млн. 176 тыс. 835 рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Полиция Крыма призывает пожилых крымчан не доверять незнакомцам. Полиция Крыма призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и проявлять бдительность. И в первую очередь правоохранители обращаются к пожилым людям — для того, чтобы выманить денежные средства у граждан, преступники используют разные способы.
Сегодня: Глава полиции Армянска задержан за махинации с поддельным алкоголем. Начальник отделения МВД России по городу Армянску на севере Крыма Игорь Домрачев задержан по подозрению в изготовлении суррогатного алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вчера: МЧС провели в Керчи генеральную репетицию к открытию Крымского моста. Сотрудники МЧС России провели на Крымском мосту генеральную репетицию выставления техники во время открытия железнодорожной части Крымского моста.
Вчера: «Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы. Компания «Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы в международном арбитраже, сообщают украинские СМИ со ссылкой на исполнительного директора компании Юрия Витренко.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/v-krymu-glavnyi-buhgalter-predpriyatiya-ukrala-300-ovets-126154/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
18:34 Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган»
18:10 В Воронцовском дворце можно отправить письмо Деду Морозу
17:42 Авербух рассказал, когда начнется набор детей в ледовую школу в Крыму
17:09 Два жителя Краснодарского края России украли в Крыму экскаватор
16:37 В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе
16:23 У Зеленского назвали «противоправным» запуск российских поездов в Крым
16:17 Электрификация железной дороги в Крыму обойдется в 600 млн долларов
15:48 В Ялте на трех улицах возводят новые подпорные стены