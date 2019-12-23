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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму главный бухгалтер предприятия украла 300 овец

Понедельник
23 декабря 2019
15:04

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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Декабрь 2019
23 декабря 2019


Нижнегорский районный суд вынес приговор 41-летней жительнице района за совершение преступлений против собственности (п.б ч.4 ст.158, ч.2 ст.159 УК РФ), а также за подделку и использование официальных документов, предоставляющих права, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления (ч.4 ст.327 УК РФ).

Следствием установлено, что с марта 2015 года по июль 2017 года подсудимая, работая в должности главного бухгалтера на предприятии, имея свободный доступ ко всем его хозяйственным помещениям, тайно похитила около 300 племенных овец и более 40 ярок с кошары предприятия.

— Кроме того, имея умысел на систематическое хищение денежных средств предприятия, путем подделки официальных документов, предоставляющих права, с помощью находящихся в ее пользовании ключа с электронной подписью руководителя и корпоративной карты, обналичивала денежные средства предприятия, в последствии распорядившись похищенным по своему усмотрению на свои личные корыстные нужды, — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.Материальный ущерб, нанесенный предприятию, оценили на сумму более 2 миллионов рублей.

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— Данная гражданка, в июле 2017 года, путем злоупотребления доверием руководителя предприятия, под предлогом внесения арендной платы за землю, при заведомом отсутствии  намерения исполнить свои обязательства по оплате аренды, получила в незаконное владение от потерпевшего наличные денежные средства в сумме около 30 тысяч рублей, которые безвозмездно обратила в свою пользу, — добавили в судебном департаменте.

В результате суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в рамках гражданского судопроизводства, суд обязал подсудимую возместить материальный ущерб в сумме 2 млн. 176 тыс. 835 рублей.

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