В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Керчь
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23 декабря 2019
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Так, в отдельных сообщениях называют количество заболевших детей – 20, в других – 2.
В школе действительно подтвержден факт заболеваемости одного учащегося, ребенок находится на лечении. Об этом сообщили в администрации города.
По информации главы администрации Керчи Сергея Бороздина, информация о двадцати заболевших не соответствует действительности. Школа работает в штатном режиме, проведена дезинфекция учебного учреждения. Здоровью учащихся ничего не угрожает.
23 декабря состоялась встреча родительского коллектива школы с врачом — фтизиатром для разъяснения ситуации. По ее итогам принято решение провести плановое обследование сотрудников учреждения. По просьбе родителей совместно с противотуберкулезным диспансером будет разработан график проведения для всех учащихся пробы Манту.
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А уже 27 декабря свое заключение предоставит Роспотребнадзор. В случае, если будет рекомендовано провести какую-либо дополнительную обработку помещений школы, это будет сделано.
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