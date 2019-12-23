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Происшествия -> Детские сады, школы, ВУЗы

В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе

Понедельник
23 декабря 2019
16:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе

© Новости Крыма

В социальных сетях распространили информацию о том, что в школе N 1 им. В. Дубинина в Керчи, якобы, зафиксированы массовые случаи заболеваемости открытой формой туберкулеза от одного из учителей.

Так, в отдельных сообщениях называют количество заболевших детей – 20, в других – 2.

В школе действительно подтвержден факт заболеваемости одного учащегося, ребенок находится на лечении. Об этом сообщили в администрации города.

По информации главы администрации Керчи Сергея Бороздина, информация о двадцати заболевших не соответствует действительности. Школа работает в штатном режиме, проведена дезинфекция учебного учреждения. Здоровью учащихся ничего не угрожает.

23 декабря состоялась встреча родительского коллектива школы с врачом — фтизиатром для разъяснения ситуации. По ее итогам принято решение провести плановое обследование сотрудников учреждения. По просьбе родителей совместно с противотуберкулезным диспансером будет разработан график проведения для всех учащихся пробы Манту.

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А уже 27 декабря свое заключение предоставит Роспотребнадзор. В случае, если будет рекомендовано провести какую-либо дополнительную обработку помещений школы, это будет сделано.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/v-kerchi-panika-vlasti-oprovergajut-informatsiju-o-massovyh-sluchayah-tuberkuleza-v-shkole-126175/

 
 

Детские сады, школы, ВУЗы

В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе

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