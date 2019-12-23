В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе

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В социальных сетях распространили информацию о том, что в школе N 1 им. В. Дубинина в Керчи, якобы, зафиксированы массовые случаи заболеваемости открытой формой туберкулеза от одного из учителей.

Так, в отдельных сообщениях называют количество заболевших детей – 20, в других – 2.

В школе действительно подтвержден факт заболеваемости одного учащегося, ребенок находится на лечении. Об этом сообщили в администрации города.

По информации главы администрации Керчи Сергея Бороздина, информация о двадцати заболевших не соответствует действительности. Школа работает в штатном режиме, проведена дезинфекция учебного учреждения. Здоровью учащихся ничего не угрожает.

23 декабря состоялась встреча родительского коллектива школы с врачом — фтизиатром для разъяснения ситуации. По ее итогам принято решение провести плановое обследование сотрудников учреждения. По просьбе родителей совместно с противотуберкулезным диспансером будет разработан график проведения для всех учащихся пробы Манту.

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А уже 27 декабря свое заключение предоставит Роспотребнадзор. В случае, если будет рекомендовано провести какую-либо дополнительную обработку помещений школы, это будет сделано.

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