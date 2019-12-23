Украинская прокуратура обещает уголовные дела пассажирам поездов в Крым

В прокуратуре Автономной Республики Крым не исключают возбуждения административных и уголовных дел в отношении граждан, прибывающих на полуостров по железной дороге через Крымский мост.

Об этом в интервью украинским СМИ заявил прокурор АРК Игорь Поночовный.

«Мы ситуацию мониторим и, соответственно, если первый поезд приедет в Крым по мосту, однозначно будет реакция, скорее всего, уголовным делом. Есть порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию, он возможен только через пункты пропуска, которые находятся между Херсонской областью и полуостровом. Любой другой приезд граждан на территорию полуострова – это и административное и, если целью этого визита было причинение вреда, - это уголовное преступление», – сказал Поночовный.

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Он также заявил, что прокуратура АРК однозначно даст оценку компании-перевозчику, которая доставляет людей в Крым.

По словам Поночовного, возглавляемое им ведомство дает оценку любым визитам в Крым.

«Будь то это официальные российские делегации, псевдоофициальные делегации из-за рубежа – это все имеет отражение в уголовных производствах», – сказал он.

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