Украинская прокуратура обещает уголовные дела пассажирам поездов в Крым

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019
Об этом в интервью украинским СМИ заявил прокурор АРК Игорь Поночовный.
«Мы ситуацию мониторим и, соответственно, если первый поезд приедет в Крым по мосту, однозначно будет реакция, скорее всего, уголовным делом. Есть порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию, он возможен только через пункты пропуска, которые находятся между Херсонской областью и полуостровом. Любой другой приезд граждан на территорию полуострова – это и административное и, если целью этого визита было причинение вреда, - это уголовное преступление», – сказал Поночовный.
Читайте: Россия согласилась выплатить Украине деньги по решению Стокгольмского арбитража
Он также заявил, что прокуратура АРК однозначно даст оценку компании-перевозчику, которая доставляет людей в Крым.
По словам Поночовного, возглавляемое им ведомство дает оценку любым визитам в Крым.
«Будь то это официальные российские делегации, псевдоофициальные делегации из-за рубежа – это все имеет отражение в уголовных производствах», – сказал он.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Силовики оцепили центр Севастополя. В Севастополе в районе площади Ушакова во время строительных работ был обнаружен предмет, напоминающий авиационную бомбу времен Второй мировой войны.
Сегодня: В Крыму главный бухгалтер предприятия украла 300 овец. Нижнегорский районный суд вынес приговор 41-летней жительнице района за совершение преступлений против собственности (п.б ч.4 ст.158, ч.2 ст.159 УК РФ), а также за подделку и использование официальных документов, предоставляющих права, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления (ч.4 ст.327 УК РФ).
Сегодня: Полиция Крыма призывает пожилых крымчан не доверять незнакомцам. Полиция Крыма призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и проявлять бдительность. И в первую очередь правоохранители обращаются к пожилым людям — для того, чтобы выманить денежные средства у граждан, преступники используют разные способы.
Сегодня: Глава полиции Армянска задержан за махинации с поддельным алкоголем. Начальник отделения МВД России по городу Армянску на севере Крыма Игорь Домрачев задержан по подозрению в изготовлении суррогатного алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/ukrainskaya-prokuratura-obeshaet-ugolovnye-dela-passazhiram-poezdov-v-krym-126186/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
21:48 Украинская прокуратура обещает уголовные дела пассажирам поездов в Крым
21:07 Отца керченского стрелка похоронили как безродного
20:15 Крымчанина будут судить за уклонение от службы в российской армии
19:53 Силовики оцепили центр Севастополя
19:34 Запуск грузового ж/д сообщения по Крымскому мосту откладывается
18:50 В Симферополе возобновят троллейбусный маршрут в аэропорт
18:34 Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган»
18:10 В Воронцовском дворце можно отправить письмо Деду Морозу