У Зеленского назвали «противоправным» запуск российских поездов в Крым

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«Любой въезд/выезд на временно оккупированную территорию Крыма происходит только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе (Крыма с Херсонской областью)», – говорится в официальном сообщении представительства.
В ведомстве также осуждают очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь.
«Такие действия России являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права», – указывают в ведомстве.
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В представительстве президента подчеркнули, что «никакие действия России по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины».
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Сегодня: Железнодорожный вокзал Симферополя обновил навигацию для пассажиров. «Крымская железная дорога» (КЖД) обновила навигацию для пассажиров на вокзале в Симферополе. В частности вход на вокзал через зону досмотра организован с восточной стороны вокзала, сообщили в пресс-службе КЖД.
Сегодня: Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение между Крымом и Россией.
Вчера: В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей. Вечером 21 декабря коммунальные службы Севастополя принудительно эвакуировали два десятка легковых автомобилей с площади Нахимова в рамках подготовки к праздничным мероприятиям.
Вчера: Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту. Президент РФ Владимир Путин в понедельник 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Будет ли он переезжать на поезде пролив не сообщается.
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