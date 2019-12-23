У Зеленского назвали «противоправным» запуск российских поездов в Крым

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и Крымом.

«Любой въезд/выезд на временно оккупированную территорию Крыма происходит только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе (Крыма с Херсонской областью)», – говорится в официальном сообщении представительства.

В ведомстве также осуждают очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь.

«Такие действия России являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права», – указывают в ведомстве.

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В представительстве президента подчеркнули, что «никакие действия России по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины».

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