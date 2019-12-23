Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Белогорск
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23 декабря 2019
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Об этом сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.
«Сегодня суд всесторонне рассмотрел этот вопрос и полностью поддержал доводы ветеринаров. (Деятельность приостановлена) на 30 суток. Сегодня принято новое решение, связанное с (нарушениями) по вакцинации и идентификации животных», – сообщил Иванов.
Ранее в Госкомветеринарии Крыма сообщили, что непривитый от бешенства тигренок покусал туриста в одном из зоопарков Зубкова. Госкомитет обратился в прокуратуру с просьбой согласовать внеплановую проверку, во время которой было установлено, что существует несколько фотозон, в которых происходит контакт людей с животными. Проверка также установила, что животные не привиты, что несет угрозу заражения человека бешенством. Госкомитет в сентябре обратился в суд с требованием о приостановке работы зоопарков Зубкова из-за выявленных нарушений. По этому делу сегодня суд и принял решение.
Читайте: Ялтинский суд оставил в силе решение оштрафовать Зубкова
14 ноября Зубков сообщил, что собирается убить 30 медведей. По его мнению, содержать животных очень дорого. Иванов во время пресс-конференции заявил, что считает заявление Зубкова об убийстве животных давлением на суд.
5 декабря Белогорский районный суд принял решение о приостановке деятельность парка львов «Тайган» на 30 суток по другому случаю нарушения ветеринарного законодательства – в парк мясо на корм животным поступало с истекшим сроком годности.
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Вторник, 17 декабря 2019: Ялтинский суд оставил в силе решение оштрафовать Зубкова. Ялтинский городской суд оставил в силе постановление о вынесении штрафа крымскому бизнесмену Олегу Зубкову.
Воскресенье, 15 декабря 2019: Зубков рассказал, что будет с медведями из «Тайгана». Владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что медведей, которых он не в состоянии прокормить, готовы забрать зоопарки Голландии.
Суббота, 14 декабря 2019: Комитеты парламента Крыма просят Зубкова «устранить нарушения в «Тайгане». Шесть комитетов российского парламента Крыма обратились к крымскому бизнесмену Олегу Зубкову с просьбой «устранить нарушения в «Тайгане» для скорейшего возобновления работы парка».
Суббота, 7 декабря 2019: Зубков: «Закрытие «Тайгана» - начало конца моих парков в Крыму». Крымский бизнесмен, владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков считает, что на Белогорский районный суд надавили власти Крыма, чтобы он принял решение о закрытии парка.
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