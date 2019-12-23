Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган»

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Белогорский районный суд принял еще одно решение о приостановке на 30 суток деятельности парка львов «Тайган» крымского предпринимателя Олега Зубкова.

Об этом сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.

«Сегодня суд всесторонне рассмотрел этот вопрос и полностью поддержал доводы ветеринаров. (Деятельность приостановлена) на 30 суток. Сегодня принято новое решение, связанное с (нарушениями) по вакцинации и идентификации животных», – сообщил Иванов.

Ранее в Госкомветеринарии Крыма сообщили, что непривитый от бешенства тигренок покусал туриста в одном из зоопарков Зубкова. Госкомитет обратился в прокуратуру с просьбой согласовать внеплановую проверку, во время которой было установлено, что существует несколько фотозон, в которых происходит контакт людей с животными. Проверка также установила, что животные не привиты, что несет угрозу заражения человека бешенством. Госкомитет в сентябре обратился в суд с требованием о приостановке работы зоопарков Зубкова из-за выявленных нарушений. По этому делу сегодня суд и принял решение.

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14 ноября Зубков сообщил, что собирается убить 30 медведей. По его мнению, содержать животных очень дорого. Иванов во время пресс-конференции заявил, что считает заявление Зубкова об убийстве животных давлением на суд.

5 декабря Белогорский районный суд принял решение о приостановке деятельность парка львов «Тайган» на 30 суток по другому случаю нарушения ветеринарного законодательства – в парк мясо на корм животным поступало с истекшим сроком годности.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Воскресенье, 15 декабря 2019 : Зубков рассказал, что будет с медведями из «Тайгана». Владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что медведей, которых он не в состоянии прокормить, готовы забрать зоопарки Голландии.

Суббота, 14 декабря 2019 : Комитеты парламента Крыма просят Зубкова «устранить нарушения в «Тайгане». Шесть комитетов российского парламента Крыма обратились к крымскому бизнесмену Олегу Зубкову с просьбой «устранить нарушения в «Тайгане» для скорейшего возобновления работы парка».

Суббота, 7 декабря 2019 : Зубков: «Закрытие «Тайгана» - начало конца моих парков в Крыму». Крымский бизнесмен, владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков считает, что на Белогорский районный суд надавили власти Крыма, чтобы он принял решение о закрытии парка.